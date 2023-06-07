Fatoş'la Kitap Dünyası

Kitaplar, akıllı kişilerin bahçeleri, asil kişilerin kokulu çiçekleridir. – La Edri.

Gölgem ve Ben - Ayla Kahraman

Oyalan Biraz Kediler ve Jedi'ler - Evren İnançoğlu

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Kınasız Gelinler - Acı Molehiya - Fulya Adalıer Canbolat

Kristal Kale- Tacan Reynar

Dışa Bakan Rüya Görür İçe Bakan Uyanır - Carl Gustav Jung

SS - Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu

Karanlıktan Sonra - Haruki Murakami

Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı - Büşra Sanay, Muazzez İlmiye Çığ

Ressamın İsyanı - Gündüz Vassaf

Bireyin varoluşsal sancılarının estetik bir boyut kazanarak varlık alanı kazandığı öykülerde, okur farklı bir gerçeklikle tanışıyor. Yaratılan karakterlerin iç dünyalarının gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde anlatıldığı öyküler, gerçeküstü bir içeriğe bürünerek okuyucuda sarsıcı bir etki bırakıyor. Kitaba adını veren “Gölgem ve Ben” öyküsünde ise yazar, gölgesi tarafından terk edilen bir karakterin gölgesini takip etmesi sonucu kendi gerçekliğiyle yüzleşmesini konu alıyor.



SON ADA – Zülfü Livaneli



Peygamberi dağa doğru koşarken görenler, "Ey İsa, aslandan mı kaçıyorsun?" diye sormuşlar. O, "Hayır!" demiş. "Kaplandan, ejderhadan mı kaçıyorsun?" diye sormuşlar. O yine, "Hayır," demiş ve eklemiş, "ben peygamberim, aslandan kaplandan korkmam." "Peki o zaman neden kaçıyorsun?" diye sormuşlar. "Ahmaklardan kaçıyorum," demiş İsa, "çünkü onlarla baş edemem."

Eşitlik, dostluk, demokrasi... bunlar hep zayıfların uydurduğu saçmalıklar. Güçlünün ise bir tek isteği vardır: Daha fazla güç!

Eskiden beri insanları hayvanlara benzetme huyum vardır. Bence her insan bir hayvana benzer.

Eğer kendinizi hayli analitik bir insan olarak tanımlıyorsanız sıkı tutunun şimdi: Analitik yetenekleri yüksek insanlar bilgileri çarpıtmaya, düşük muhakeme kabiliyetlilere nazaran daha meyillidir.

“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın!” diyor ama yılanın bize de dokunacağını hesap edemiyorduk.

Biz insanlar, sınırlarımızı bilmeden kendi aklımızı beğeniyoruz, öğrenmiyoruz, akıllanmıyoruz. Her şeyi anladığımız zaman da genellikle iş işten geçmiş oluyor.

"Hayattan öğrendiğim bir şey var. Her yerde kötülük çok kuvvetli ve zor yeniliyor. İyilik daha zayıf kalıyor."

Kitaplar, akıllı kişilerin bahçeleri, asil kişilerin kokulu çiçekleridir. – La Edri."Siz bilinçdışınızdakileri bilince dönüştürene kadar, onlar sizin hayatınızı yönlendirecek ve siz ona kader diyeceksiniz."Psikanalizin en tartışmalı ve belki de ilerleyen dönemlerde daha fazla anılacak isimlerinden Carl Gustav Jung, 20 yüzyılın en önemli filozof-psikiyatrlarındandır. O bir ruh çözümlemecisidir. Freud'dan ayrıldıktan sonra kurduğu analitik psikoloji ekolüyle bir devrim yaratan Jung, günümüz psikolojisinde de halen kullanılan psikolojik tipler, kolektif bilinçdışı, kompleksler ve çağrışım testi gibi kavramların sahibidir. Jung hepimize bir bireyleşme süreci vaat eder, bunun rotasını da insanın içine baktığı bir deneyim yolu olarak çizer. Deneyim yolu gereklidir çünkü "kendi içine bakmaya cesareti olmayan herkesin yaşamı bulanıktır", dahası bu bulanıklık dünyayı da bulandırır.Önyargı ve kabullerinizden sıyrılma vakti...Jung bizleri kendi mitimizle tanışacağımız bir yolculuğa davet ediyor. Sembollerin, rüyaların, arketiplerin ve mitlerin âlemine hoş geldiniz...2 Kasım 1962 yılında, Mağusa’da doğdu. İlköğretimini Mağusa’da bulunan Alasya İlkokulu’nda tamamladı. 1974 Savaşı’nı da yaşayan Ayla Kahraman, savaş sonrasında, yaşadığı şiddetli baş ağrılarından yazarak kurtulmaya çalıştı. Namık Kemal Lisesi’nde orta birinci sınıfı bitirdikten sonra, eğitimine Özgürlük Ortaokulu’nda devam etti. Lisede döneminde yeniden Namık Kemal Lisesi’ne geçiş yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü tamamladı. Türkiye’de 20 yıldan fazla görev yaptıktan sonra 2005’te Kıbrıs’a döndü. Burada mesleğine devam etti.Kahraman, KIBRIS Gazetesinde, 2005 yılından beri makale yazarlığı yapmaktadır. 7 yıla yakın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) aile bütünlüğüne ve ilişkilere yönelik programlar yaptı. Öykü çalışmalarına devam eden yazarın, bazı öyküleri Türkiye’deki edebiyat platformlarında yayımlandı.“Gölgem ve Ben” yazarın yayımlanan ilk öykü kitabıdır.