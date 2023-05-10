Fatoş'la Kitap Dünyası

Kitaptaki tarifler geleneksel Kıbrıs yemeklerine aittir. Annelerimizin, ninelerimizin yemeklerini kaydedip, saklamak istedim. Bunu yaparken yemek tariflerini paylaştığım, dostlarım, arkadaşlarım ve komşularımla yaşadıklarımızı da aktardım. Anlattığım bazı kişiler aramızdan ayrıldı. Kimileri başka başka yerlere taşındı. Kimileri yurt dışında. Fakat Anılar burada saklı…



