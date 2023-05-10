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Fatoş'la Kitap Dünyası

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Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz. Benjamin Franklin

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Fatoş'la Kitap Dünyası
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HAZIRLAYAN : Fatoş KIZILYÜREK

HAFTANIN SÖZÜ
Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz. Benjamin Franklin


Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:
  • Dört Mevsim Kıbrıs Yemekleri - Kıymet Alibey
  • Oyalan Biraz Kediler ve Jedi'ler - Evren İnançoğlu
  • Arda Giz - Geleceğin Efendileri - Ünver Alibey
  • Safir 1 - Müjdelenen Zaman - Kemal B. Caymaz
  • Kıbrıs - Bitmeyen Yaz 1878-2015 Modernleşme Nüfus Kimlik Göç ve Mülkiyet - Mete Hatay
 
Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:
  • Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir - Hakan Mengüç
  • Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig
  • Serenad - Zülfü Livaneli
  • Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
  • DAD - Selahattin Demirtaş
 
 
DÖRT MEVSİM KIBRIS YEMEKLERİ -  Kıymet Alibey
Kitaptaki tarifler geleneksel Kıbrıs yemeklerine aittir. Annelerimizin, ninelerimizin yemeklerini kaydedip, saklamak istedim. Bunu yaparken yemek tariflerini paylaştığım, dostlarım, arkadaşlarım ve komşularımla yaşadıklarımızı da aktardım. Anlattığım bazı kişiler aramızdan ayrıldı. Kimileri başka başka yerlere taşındı. Kimileri yurt dışında. Fakat Anılar burada saklı…

 
  • MUTLULUĞU SENDE BULAN SENİNDİR ÖTESİ MİSAFİR - Hakan Mengüç 
Kaybettiğin her şey, bir gün başka bir surette sana geri döner. Hepimiz eksiliriz zaman zaman, ama kaybetmeyiz aslında hiçbir şeyi. Kaybettiğimizi sandığımız her şey, başka suretlerdeki kazançlarımız olarak geri dönerler eninde sonunda. Hayat, çok daha adil ve çok da inceliklidir yaptığı hesaplarda. Saniyeler sonra ne olacağını bilmeden, yıllar sonrasının planlarını yapıyoruz. Oysa hayat her zaman sürprizlerle doludur yol arkadaşım. Hiçbir karşılaşmanın tesadüf olmadığı gibi senin de şu an bu kitabı eline alman tesadüf değil...
 
 
HAFTANIN KİTABI

ÇEYİZ – Hatice Kübra Tongar

 
  • Anneler bazen kederlerini koyarlar kızlarının çeyizine bazen de kaderlerini...
  • Annemden aldım çeyizimi, Serdim dantel dantel ömrüme. Aldığım çeyiz değilmiş, Kaderimmiş meğerse...
  • Öksüz kelimesindeki 'ök' kökünün bağ demek olduğunu öğrenmiştim yıllar önce. Ök-süz, bağsız demekmiş. Yani aslında annesi olmayan kişi değil, annesiyle bağı olmayan kişi öksüz kalırmış.
  • Ağırlık enteresan bir kavram. Demirin, çeliğin, betonun ağırlığını bir tartıya koyarak kolayca bulabilirsiniz ama acının kaç kilo geldiğini tartacak bir terazi yok elimizde.
  • En zalimce eziyetlerden biri budur biliyor musun? Seninle hiç konuşulmaması, hiç gerçekten nasıl olduğunun sorulmaması, konuşmaya çalıştığında dinliyormuş gibi yapılıp aslında hiç kulak verilmemesi... Evet evet, çok zalimce bir şey bu! Çünkü dıştan bakınca görünmüyor yaran, anlıyor musun? Tokat yok, kavga yok, dayak yok... Ama sevgi de yok.
  • Bazı insanların acılarından kurtulma biçimi buydu sanırım ; can acıtmak...
  • Yokun yokluğunu kabul etmek, varın yokluğunu kabul etmekten daha kolaydı.
  • Annelik kan bağıyla değil can bağıyla olurmuş meğer...
  • İnsanın çocuk olabilmesi için yaşının başının, boyunun posunun ne olduğu değil, anne babasının kim olduğu önemliymiş, o vakit öğrendim.
KİTAPTAN ALINTILAR
 
 
HAFTANIN YAZARI: RICHARD DAWKINS (d. 26 Mart 1942)

Clinton Richard Dawkins, Britanyalı etologevrimsel biyolog ve yazarOxford Üniversitesi bünyesinde 1995 yılında Charles Simonyi tarafından oluşturulmuş Bilimin Kamu Tarafından Anlaşılması için Smonyi Kürsüsü'nde 2008 yılında emekli oluncaya kadar görev yapmıştır.
Dawkins ateist ve hümanisttirBritish Humanist Association Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Evren'in ve Dünya'daki yaşamın varoluşuna ilişkin yaratılışçı inanışlara karşı çıkışıyla bilinir. Çok sayıda popüler bilim kitabı yazmış, televizyon ve radyo programları yapmıştır. Kitapları 31 dile çevrilmiş ve milyonlarca satmıştır.
Dawkins 1976 yılında yayınlanan Gen Bencildir adlı eseriyle gündeme gelmiştir. Eserde genlere dayanan evrim merkeze alınmış ve mem adında bir terim ortaya atılmıştır. 1982 yılında kaleme aldığı The Extended Phenotype adlı eserde evrimsel biyolojiye katkıda bulunarak genlerdeki fenotip etkisine bağlı değişmelerin sadece organizmanın gövdesiyle sınırlı kalmadığını, diğer organizmayı ve çevreyi değiştirdiğini belirtmiştir.

Kitapları

 
 
 
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