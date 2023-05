Fatoş'la Kitap Dünyası

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz. Benjamin Franklin

Kitaptaki tarifler geleneksel Kıbrıs yemeklerine aittir. Annelerimizin, ninelerimizin yemeklerini kaydedip, saklamak istedim. Bunu yaparken yemek tariflerini paylaştığım, dostlarım, arkadaşlarım ve komşularımla yaşadıklarımızı da aktardım. Anlattığım bazı kişiler aramızdan ayrıldı. Kimileri başka başka yerlere taşındı. Kimileri yurt dışında. Fakat Anılar burada saklı…





MUTLULUĞU SENDE BULAN SENİNDİR ÖTESİ MİSAFİR - Hakan Mengüç



ÇEYİZ – Hatice Kübra Tongar

Anneler bazen kederlerini koyarlar kızlarının çeyizine bazen de kaderlerini...

Annemden aldım çeyizimi, Serdim dantel dantel ömrüme. Aldığım çeyiz değilmiş, Kaderimmiş meğerse...

Öksüz kelimesindeki 'ök' kökünün bağ demek olduğunu öğrenmiştim yıllar önce. Ök-süz, bağsız demekmiş. Yani aslında annesi olmayan kişi değil, annesiyle bağı olmayan kişi öksüz kalırmış.

Ağırlık enteresan bir kavram. Demirin, çeliğin, betonun ağırlığını bir tartıya koyarak kolayca bulabilirsiniz ama acının kaç kilo geldiğini tartacak bir terazi yok elimizde.

En zalimce eziyetlerden biri budur biliyor musun? Seninle hiç konuşulmaması, hiç gerçekten nasıl olduğunun sorulmaması, konuşmaya çalıştığında dinliyormuş gibi yapılıp aslında hiç kulak verilmemesi... Evet evet, çok zalimce bir şey bu! Çünkü dıştan bakınca görünmüyor yaran, anlıyor musun? Tokat yok, kavga yok, dayak yok... Ama sevgi de yok.

Bazı insanların acılarından kurtulma biçimi buydu sanırım ; can acıtmak...

Yokun yokluğunu kabul etmek, varın yokluğunu kabul etmekten daha kolaydı.

Annelik kan bağıyla değil can bağıyla olurmuş meğer...

İnsanın çocuk olabilmesi için yaşının başının, boyunun posunun ne olduğu değil, anne babasının kim olduğu önemliymiş, o vakit öğrendim.

Kaybettiğin her şey, bir gün başka bir surette sana geri döner. Hepimiz eksiliriz zaman zaman, ama kaybetmeyiz aslında hiçbir şeyi. Kaybettiğimizi sandığımız her şey, başka suretlerdeki kazançlarımız olarak geri dönerler eninde sonunda. Hayat, çok daha adil ve çok da inceliklidir yaptığı hesaplarda. Saniyeler sonra ne olacağını bilmeden, yıllar sonrasının planlarını yapıyoruz. Oysa hayat her zaman sürprizlerle doludur yol arkadaşım. Hiçbir karşılaşmanın tesadüf olmadığı gibi senin de şu an bu kitabı eline alman tesadüf değil...