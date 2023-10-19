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“Dr. Küçük’ün hizmetleri unutulamaz”

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Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ve HALKIN SESİ’ni ziyaret eden KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı kimliği ile topluma büyük hizmetler verdiğine dikkat çekti

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“Dr. Küçük’ün hizmetleri unutulamaz”
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KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, KKTC Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ve HALKIN SESİ’ni ziyaret etti, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile bir araya geldi.
Ziyarette konuşan KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin ve ulusal direnişin Dr. Fazıl Küçük’ün gösterdiği liderlik ve cesaretle ve halkı örgütlemesiyle başladığına dikkat çekti.
Sefer Tüz, Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı kimliği ile topluma büyük hizmetler verdiğini anlattı.
Dr. Küçük’ün hayatını anlatan kısa belgeseli izleyen Sefer Tüz, müzeye hayran kaldığını vurguladı.
Mehmet Küçük ise yaptığı konuşmada Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türkü için yaptıklarını aktardı. Küçük, Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak. Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ziyaret vesilesiyle yürüttükleri çalışmalar hakkında Sefer Tüz’e bilgi verdi.
Öte yandan KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.
Sefer Tüz, şu ifadeleri kullandı:
“Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve Halkın Sesi Gazetesi'ni ziyaret ettim. Müze Kıbrıs ve Türkiye’nin yakın tarihinden önemli izler taşıyor. Her köşesinde Kıbrıs Türk Toplumunun ölümsüz lideri Dr. Fazıl Küçük’ün fotoğraflarının olduğu ve hayatını anlatan belgeselin yayınlandığı bu müzeyi ziyaret etmek beni hem onurlandırdı hem de duygulandırdı. Ziyaretimiz boyunca bizimle yakından ilgilenen Önderimizin kıymetli oğlu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mehmet Küçük ile Halkın Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na misafirperverlikleri ve keyifli sohbetleri için teşekkür ederim.
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