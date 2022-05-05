Bir yılda emlak fiyatları yüzde 9 yükseldi

Emlak portalı 101evler.com tarafından REIDIN Data Analytics iş birliği ile oluşturulan 101evler Emlak Endeksi 2022 yılı ilk çeyreği verilerine göre, satılık ve kiralık daire ve villa fiyatları son bir yılda % 9 civarında yükseldi



İbrahim DALOĞLU

Ülkemizde önemli bir sektör olan emlak sektöründe fiyatlar her geçen gün artarken özellikle yükselen fiyatlardan dolayı ev sahibi olmak isteyenlerin ev veya apartman dairesi almalarının oldukça zorlaştığı ortaya çıkan rakamlarda görülüyor.

Ülkemizin en büyük emlak portalı 101evler.com tarafından REIDIN Data Analytics iş birliği ile oluşturulan 101evler Emlak Endeksi 2022 yılı ilk çeyreği verilerine göre 2021 yılının ikinci yarısından itibaren yükselişe geçen emlak fiyatları 2022 yılının ilk çeyreğinde de yükselişini sürdürüyor.

KİRALIK VE SATILIK APARTMAN DAİRESİ FİYATLARI YÜKSELİŞTE

101evler Emlak Endeksi 2022 1.çeyreği (son 3 aylık) verilere göre; satılık ve kiralık apartman dairelerinin fiyatları yükselişini sürdürüyor.

KKTC genelinde satılık apartman dairesi fiyatları son 3 ayda %3.85, son 1 yılda ise %8.98 yükseliş gösterdi. 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre satılık apartman dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı 657.95/m² sterlin olup geri dönüş süresi ise 17.3 yıl olarak hesaplanmakta.

KKTC genelinde kiralık apartman dairesi fiyatları son 3 ayda %6.84, son 1 yılda ise %9.58 yükseliş gösterdi. Kiralık apartman dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı 3.18/m² oldu.

Yine ülke genelinde satılık villa fiyatları son 3 ayda %5.13,1 yılda %9.79 yükseliş gösterdi. Son verilere göre satılık villalarda bölge ortalaması metrekare fiyatı £907.71/m² yükseldi.

LEFKOŞA’DA VİLLA FİYATLARI SON ÜÇ AYDA DÜŞTÜ

Bölgesel emlak raporlarına bakıldığı zaman ise son çeyrekte Lefkoşa’da kiralık ve satılık apartman dairesi fiyatları yükselirken villa fiyatları ise düşüş gösterdi.

Lefkoşa genelinde satılık apartman dairesi fiyatları son 3 ayda %4.69,1 yılda %7.86 yükseliş gösterdi. Son verilere göre satılık apartman dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı £526.49/m² olup geri dönüş süresi ise 17.4 yıl oldu.

Kiralık apartman dairesi fiyatları ise son 3 ayda %6.13,1 yılda %7.12 yükseliş gösterdi. Son verilere göre kiralık apartman dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı £2.52/m² olarak hesaplandı.

Lefkoşa genelinde satılık villa fiyatları son 3 ayda -%5.23 düşerken ,1 yılda %4.98 yükseliş gösterdi. Son verilere göre satılık villalarda dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı £667.21/m² olarak hesaplanmakta.

GİRNE’DE SATILIK APARTMAN DAİRESİ VE VİLLA FİYATLARI DÜŞTÜ

Ülkenin turizm merkezi Girne genelinde ise satılık apartman dairesi fiyatları son 3 ayda -%1.69 düşerken, 1 yılda %4.22 yükseliş gösterdi. Satılık apartman dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı £777.27/m² olup geri dönüş süresi ise 16.2 yıl oldu.

Girne genelinde kiralık apartman dairesi fiyatları son 3 ayda %6.04, son 1 yılda %7.92 yükseliş gösterdi. Son verilere göre kiralık apartman dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı £2.52/m² olup geri dönüş süresi ise 17.4 yıl olarak hesaplanmakta.

Satılık villa fiyatları ise son 3 ayda -%5.23 düşerken ,1 yılda %4.98 yükseliş gösterdi. Son verilere göre satılık villalarda bölge ortalaması metrakare fiyatı £667.21/m² yükseldi.

GAZİMAĞUSA’DA KİRALIK APARTMAN DAİRESİ FİYATLARI YÜKSELDİ

Gazimağusa genelinde satılık apartman dairesi fiyatları son 3 ayda -%2.51 düşerken, son 1 yılda %2.36 yükseliş gösterirken satılık apartman dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı £523.61/m² oldu.

Gazimağusa genelinde kiralık apartman dairesi fiyatları son 3 ayda %6.86, son 1 yılda %18.64 yükseliş gösterdi. Son verilere göre kiralık apartman dairelerinde bölge ortalaması metrekare fiyatı £2.48/m² olarak hesaplandı.

Gazimağusa genelinde satılık villa fiyatları ise son 3 ayda %1.17 ve son 1 yılda ise %7.4 yükseliş gösterdi. Son verilere göre satılık villalarda bölge ortalaması metrakare fiyatı £681.72/m² yükseldi.





SATILIK VİLLA CENNETİ GİRNE



Ülkede satılık 4,501 villanın yüzde 75’inden fazlası Girne ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor



Kuzey Kıbrıs’ta emlak arama sitelerinde yaptığımız araştırmada Nisan 2022 sonu itibarıyla ülkede 4 bin 501 civarında satılık villa ve ikiz villa var. Bu villaların %70’inden fazlası ise Girne ve ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Lefke ve Güzelyurt bölgesinde sadece 4 adet satılık villaya rastlanırken, Girne’yi sırasıyla Mağusa, Lefkoşa, ve İskele bölgeleri izliyor. Mağusa ve İskele bölgelerinde satılık villa sayısındaki çok hızlı artış olduğu dikkati çekiyor.

1,5 MİLYONA DA 43 BİNE DE VAR…

Yaptığımız araştırmada Girne bölgesinde 3 bin 378 civarında satılık villa karşımıza çıktı. Bunların en pahalısı 1,5 milyon sterline Bellapais’te, en ucuzu 43 bin sterline Doğanköy’de alıcı bekliyor. Bölgede en fazla satılık villa Girne Merkez, Alsancak, Esentepe ve Çatalköy’de bulunuyor. Lefkoşa bölgesinde 379 civarında satılık villa ve ikiz villanın yarısı Gönyeli ve Yenikent sınırları içerisinde yer alıyor. Bölgedeki en pahalı villa 850 bin sterline Lefkoşa Köşklüçiftlik’te, en ucuzu ise 54 bin sterline Minareliköy’de satılıyor.

MAĞUSA VE İSKELE PAZARI YÜKSELİYOR…

Villa piyasası açısından Beş Parmakların kuzey tarafı hala en popüler bölge olsa da Mağusa ve İskele bölgesi de hızlı bir gelişim içinde. Geçen yılın Mart ayında bu bölgelerde toplam 330 civarında satılık villa varken, bu yıl rakam ikiye katlandı. Mağusa bölgesinde yaklaşık 410, İskele bölgesinde ise yaklaşık 330 satılık villa olduğu saptandı. Mağusa’da en pahalı villa 1 milyon sterline Tatlısu’da, en ucuzu ise 45 bin sterline Çanakkale bölgesinde, İskele de ise en pahalısı 1,3 milyon sterlin Bahçeler’de, en ucuzu ise 46 bin sterline Yedikonuk’ta satışa çıkarıldı.





