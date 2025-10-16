Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ VYK) Başkanı Erdal Özcenk, Üniversite’nin faaliyetlerinin her aşamasında şeffaflık ilkesine bağlı olduğunu belirterek, “Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur.” dedi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, VYK Başkanı Erdal Özcenk, bazı internet sitelerinde şahsına ve Üniversite Rektörü’ne yönelik çıkan haberleri “asılsız, mesnetsiz ve maksatlı” olarak değerlendirdi.

Söz konusu yayınların şahsını hedef aldığını ve DAÜ’nün itibarını zedelemeye çalıştığını belirten Özcenk, haberlerin gerçeklik payı olmadığını vurguladı.

İçerikler hakkında gerekli yasal başvuruların yapıldığını, polise şikayette bulunulduğunu belirten Özcenk, “Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde henüz kapsamlı bir bilişim yasasının bulunmaması, teknik tespitlerin yapılmasını güçleştirmektedir.” dedi.

Üniversiteyi ve yöneticilerini hedef alan mesnetsiz saldırıların DAÜ’nün köklü geçmişini, uluslararası saygınlığını ve bilimsel başarılarını gölgeleyemeyeceğini kaydeden Özcenk, “Doğu Akdeniz Üniversitesi, faaliyetlerinin her aşamasında şeffaflık ilkesine bağlıdır. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Üniversitemizin tüm mali ve idari işlemleri, her yıl düzenli olarak denetimden geçirilmekte, ilgili raporlar yasal çerçevede kamu kurumlarıyla paylaşılmaktadır. Bizleri yakından tanıyan kamuoyu ve Üniversite camiamız, bu haberlerin asılsız olduğunu bilmektedir. Ancak yanlış algıların önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.” ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğüne saygılı olduklarını ancak basın özgürlüğünün iftira, karalama veya kişilik haklarına saldırı aracı olamayacağını kaydeden Özcenk, Üniversitenin ve şahsının itibarı için gerekli tüm hukuki ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü, konunun yakın takipçisi olacaklarını söyledi.