Kıbrıs Türk İnşaat Kooperatifi Ltd. (KTİ-KOOP), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve devlet iş birliğiyle hayata geçirilen Güzelyurt Sosyal Konut Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden ilerliyor.

Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen ve bölgede, ihtiyaç sahiplerine güvenli, aynı zamanda da modern konutlar kazandırmayı amaçlayan proje, Kıbrıs Türk inşaat sektörünün, dayanışmasını ve üretkenliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu kapsamda KTİ-KOOP Başkanı Erdim Oras, İnşaat Kooperatifi ve KTİMB’nin inşaat mühendisi ile mimarları ve İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Edindirme Birimi yetkilileri, şantiye alanını ziyaret ederek, Tüfekçi Ltd.’ in şantiye şefinden detaylı bilgi aldı.

Yetkililer, projenin ilerleyişinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Güzelyurt bölgesine uzun zamandan sonra başlanan sosyal konut projesiyle yeni bir vizyon kazandırıldığını vurguladı.

Her aşaması titizlikle yürütülen projede, modern anlayış, çevre dostu çözümler ve dayanıklı yapı standartları ön planda tutuluyor.

KTİ-KOOP ve KTİMB’nin ortak vizyonu doğrultusunda yürütülen bu örnek proje, Kıbrıs Türk inşaat sektörünün kamuyla el ele vererek toplum yararına üretebileceğinin en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.