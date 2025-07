DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, yaptığı yazılı açıklamada, çarşamba günü çeşitli basın organlarında yer alan “DAÜ’de Endişeler Artıyor!” başlıklı haberi esef ve üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Özcenk, “Üniversitemizi doğrudan hedef alan bu gibi asılsız içeriklerin özelde kurumumuza ve genelde de ülkemizdeki yüksek öğretime zarar vermekten başka bir amaç taşımadığı ortadadır.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin her türlü demetime açık olduğunu, bütün işleyişin şeffaflık ve hukuka uygunluk temelinde yürütüldüğünü kaydeden Özcenk, “kötü niyetle ve asılsız” olarak yayınlanan her türlü içerikle ilgili yasal haklarını kullanacaklarını belirtti. Özcenk, “Toplumumuzun ve ülkemizin en önemli değerlerinden olan Kurumumuzun saygınlığına ve itibarına yapılan her saldırıyı bertaraf etmek için mücadele etmekten geri durmayacağımızın altını özellikle çizmek isteriz.” ifadelerini kullandı.