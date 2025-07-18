Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yeni halin Gazimağusa’da yapılmasına destek vereceğini açıkladı.

Belediye’den yapılan açıklamada, Akova’da yapılması planlanan yeni hal projesinin ülke genelindeki üretimin yüzde 65’inden fazlasını gerçekleştiren Gazimağusa’daki üretici ve toptancılarda rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile bir araya gelen üretici ve toptancıların yeni halin Gazimağusa’da kurulmasının hem üretici hem toptancı hem de tüketici açısından daha ekonomik, verimli ve sürdürülebilir olacağı yönünde görüş belirttikleri vurgulandı.

-Uluçay: “Gazimağusa üretimle kalkınan bir şehir”

Başkan Uluçay, üretici ve toptancıların taleplerine olumlu yaklaşarak, Mağusa’nın tarımsal üretim potansiyelinin artırılması ve bölge ekonomisinin desteklenmesi adına böyle bir projeyi önemli bulduğunu ve bu yöndeki çalışmalara resmi olarak destek vereceğini açıkladı.

Gazimağusa’nın sadece bir liman kenti değil, aynı zamanda üretimle kalkınan bir şehir olduğunu vurgulayan Uluçay, “Tarım, ticaret ve lojistik Gazimağusa’nın güçlü alanları. Üreticimizin yanında olmak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek, bizim yerel yönetim anlayışımızın temelinde yer alıyor.” dedi.

Açıklamada, yeni halin Gazimağusa’da yapılmasıyla birlikte üretimden pazara giden zincirin uzamadan ürünlerin daha uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşacağı vurgulandı.