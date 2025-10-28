Ozanköy’de dün saat 16.00 sıralarında, 75 yaşındaki Dervişe Vaiz, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis, Vaiz’in yapılan ilk muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığını bildirdi.

-Karaoğlanoğlu’nda bir turist otel odasında ölü bulundu

Öte yandan, aynı gün saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’ndaki bir otel odasında kalmakta olan 69 yaşındaki turist Thomas Joseph Sloan, ölü bulundu.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığını bildirdi.

-Lapta’da bir turist aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Lapta’da dün gece 03.00 sıralarında bir otelde konaklayan 75 yaşındaki Peter William Hole aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, ilk bulgulara göre Hole üzerinde darp veya cebir izi bulunmadı.