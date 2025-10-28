Grev yasağının anayasaya aykırı olduğunu savunan ve kararı tanımadıklarını açıklayan sendika yetkilileri ile öğretmenler, “Başbakanlık ışıkları” olarak bilinen noktada toplanarak, Başbakanlığa yürüdü.

Eylemde, “Siz teslim oldunuz, biz teslim olmayacağız”, “Siyaset elini eğitimden çek”, “İş birlikçi hırsızlara boyun eğmeyeceğiz” ve “İrademize sahip çıkıyoruz, dayatmalara, yoksullaştırmaya, gericiliğe geçit yok” yazılı pankartlar taşındı.

-Eylem: “Bize giydirmeye çalıştıkları gömleği kabul etmeyeceğiz. Direnmekten ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı konuşmada eğitimde yaşanan sorunlara değinerek, bu sorunların çözümsüz bırakıldığını savundu.

“Eğitimimize, toplumsal değerlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkan, gericiliğe geçit vermeyen öğretmenlerimiz bu toplumun aydınlık yüzüdür” ifadelerini kullanan Eylem, nitelikli, bilimsel ve laik eğitim için mücadele eden öğretmenlerin eylem hakkının yasalar hiçe sayılarak engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Öğretmene ve sendikal haklara yönelik baskılara, tehditlere ve anayasal düzenlemelerin görmezden gelinmesine karşı sendika olarak direnmeye devam edeceklerini söyleyen Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Yasa dışı olduğunu savundukları uygulamaları ve kararları tanımadıklarını belirten Eylem, “Bize giydirmeye çalıştıkları gömleği kabul etmeyeceğiz. Direnmekten ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Eylem, okullarda şiddet ve ruh sağlığı sorunlarının arttığını; her çocuğun sağlıklı gelişim, eğitimde eşitlik ve tedaviye erişim hakkı olduğunu söyledi.

“Bu hakkı yerine getirmiyorsunuz, yasalarla belirlenmiş sorumluluklarınızı unuttunuz. Yeter artık, düşün yakamızdan” diyen Eylem, yaratılan sorunlar karşısında mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, dayanışmayla topluma ışık ve umut olmaya devam edeceklerini ifade etti.

-Gökçebel: “Öğretmenler dimdik ayakta, susturulamayacak ve mücadeleye devam edecek”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, dün akşam saatlerinde alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlandığını belirterek, kararın ardından sendika başkanının polis tarafından aranıp uyarıldığını iddia etti.

“Ne zamandan beri Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararı polis arayıp tebliğ eder?” sorusunu yönelten Gökçebel, bunu eleştirerek, böyle bir Bakanlar Kurulu istemediklerini söyledi.

Hükümeti ve ilgili kurumları eleştiren Gökçebel, eğitim sisteminin ve toplumsal yapının bozulduğunu, okulların ve gençliğin güvenliğinin tehlikeye düştüğünü savundu.

Öğretmenlerin yasalara saygılı, sendikanın ise yasal bir örgüt olduğunu söyleyen Gökçebel, eylem hakkının engellenmeye çalışıldığını ve öğretmenlerden baskı ile maaş kesintileri yapıldığını savunarak bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında tarihten örnekler de veren Gökçebel, öğretmenlerin dimdik ayakta durduğunu, susturulamayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Gökçebel, konuşmasını “Öğretmenler hâlâ aydındır, ilericidir, anayasal düzeni savunmaya devam ediyor. Yürüyün arkadaşlar, bu yol aydınlık yoludur. Ülkemizin kurtuluşunun başka yolu yoktur” sözleriyle tamamladı.