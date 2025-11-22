1963-1974 yılları arasında yaşanan çatışmalarda şehit düşen Ali Ahmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep ve Mustafa Hasan Yavaş için saat 09.00’da düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Kemal Mercan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz Birlikleri Komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, siyasi parti temsilcileri askeri ve sivil erkan ile şehit yakınları katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Şehit yakını Mustafa Ergüven’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından The English Scholl of Kyrenia öğrencisi Sera Togan “Ozanköy Şehitleri destanı” isimli şiiri okudu. Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler bir konuşma yaptı.