Oytun Ersan ve Blue Deja Vu, 23. Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde 23 Eylül’de Bellapais Manastırı’nda konser verecek. Oytun Ersan ve Blue Deja Vu, 25 Eylül’de ise Rüstem’de sahne alacak.

Gitarda Rainer Hamacher, saksafonda Eckard Meszelinsky, klavyelerde Christian Dellacher, davulda Jan Niemeyer’in yer aldığı grup, albümü ilk kez Kıbrıs’ta bas gitarist ve besteci Oytun Ersan ile iş birliği içinde sahneleyecek. Dünya müziği, caz ve rock sevenler bu özel iş birliğinden büyük keyif alacak.

- Deja Vu

Deja Vu, Almanya’da ‘Krautrock’ döneminde ortaya çıktı, ancak grup esas olarak uluslararası progresif ve caz-rock müziğe odaklandı.

1977 yılında Deja Vu, ilk albümleri Cosmic Zack’i üretti ve piyasaya sürdü. Yenilikçi ve karmaşık şarkı yapıları ile kusursuz düzenlenmiş enstrümantasyonlarıyla Deja Vu, birçok müzik tarzının harmanlandığı ve “Dünya Müziği” olarak adlandırılan bir akımın gelişiminde önemli bir rol oynadı.

Grubun hayran kitlesi hızla büyüdü, ancak birkaç yıl içinde 1970’lerdeki birçok grup gibi ömürleri kısa sürdü. Neyse ki, grubun iki öncüsü Eckhard Meszelinsky ve Rainer Hamacher, bağlantılarını hiç koparmadı.

Bu arada Hamacher, çeşitli oluşumlarda saygı gören bir solist olarak başarı elde etti. Meszelinsky ise sonrasında ünlü Almanya Leverkusener Jazztage festivalinin başına geçti. Deja Vu yeniden bir araya geldi, ancak bu uzun sürmedi.

Sonunda, 2015 yılında Leverkusen Caz Festivali’nde bir kez daha bir araya geldiklerinde, iki grup üyesi tekrar birlikte çalışmaya karar verdi. Ancak bu arada, grup isim hakları Amerikalı bir müzik grubunun eline geçmişti. Bu yüzden yeni bir isim olan Blue Deja Vu kullanılmaya başlandı.

Blue Deja Vu, bir araya gelerek tamamen orijinal ve yaratıcı bir ses üreten bireylerin ilham kaynağı olarak biliniyor. Mükemmel armoniler, kısa ve marş benzeri melodiler ile Hamacher’in eşsiz soloları, sanatçıları karakteristik bir sesle bütünleştirir ve sadece birkaç art-rock hayranına değil, herkese saf bir neşe duygusu verir.

- Oytun Ersan

Ersan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu, uluslararası alanda tanınan bir bas gitarist ve bestecidir. Müzik kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede kendi tarzını oluşturarak caz füzyon dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik ve Sanat Bölümü’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra, müzikal yolculuğunu profesyonel düzeye taşımış, eserlerinde özellikle caz, funk ve progresif rock türlerini başarılı bir şekilde harmanlamıştır.

Bugüne kadar Dave Weckl, Eric Marienthal, Simon Phillips, Gary Husband, Gerry Etkins ve Brett Garsed gibi dünya çapında tanınmış müzisyenlerle iş birliği yapmıştır. 2015 yılında yayımladığı East Meets West albümü büyük beğeni toplamış, ardından 2018 çıkışlı Fusiolicious albümü caz füzyon sahnesinde önemli yankılar uyandırmıştır.

Fusiolicious II Single Series kapsamında çıkardığı Now We’re Talking Funk (2021) ve Groove in the Hole (2022) adlı single çalışmaları da büyük takdir toplamıştır. Bu single’larda efsanevi Toto davulcusu Simon Phillips’e, Eric Marienthal, Mitchel Forman ve Okan Ersan eşlik etmiştir. New York’ta stüdyo kayıtları için davet edilen sanatçı, Netflix’te yayınlanan Japon anime dizisi Great Pretender’ın müziklerine bas gitarist olarak katkıda bulunmuştur. Ayrıca, 2019 yılında Los Angeles, Kaliforniya’da düzenlenen yıllık Bass Bash etkinliğinde bir konser vermiştir.

Menejerliğini Melis Ünal’ın yaptığı, enerjik sahne performanslarıyla tanınan Oytun Ersan, Leverkusener Jazztage, Allener Jazzfest, Ingolstädter Jazztage gibi birçok uluslararası caz festivalinde, Nublu Jazz Club ve Los Angeles’ın efsanevi The Baked Potato caz kulübü gibi prestijli mekanlarda yer almıştır. Ersan ayrıca Recording Academy (Grammy Ödülleri) oy kullanıcı üyesidir.