Lefkoşa’da dün sabahtan beri kayıp olan 18 yaşındaki Berfin İpek, aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İpek, dün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa'da kalmakta olduğu evinden ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Edinilen bilgiye göre İpek, en son Lefkoşa’da Fenerium karşısındaki Denta Plus önünde görüldü. Kayıp genç kızın üzerinde gri renk crop üst ile bol siyah kumaş pantolon bulunduğu bildirildi.



Yetkililer ve yakınları, Berfin İpek’i görenlerin veya yerini bilenlerin 0548 821 30 34 numaralı telefonu arayarak bilgi vermelerini istedi.