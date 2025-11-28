Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı ve YDÜ öğretim üyesi Şevket Öznur’un Kıbrıs Türk edebiyatının modernleşme hareketinin öncü ismi yazar, şair, çevirmen, dergici Semih Sait Umar’ın yaşamını ve eserlerini incelediği eseri, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınları arasından çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2009 yılında vefat eden Semih Sait Umar’ın vefatının 100.yılı münasebetiyle yayımlanan “Modern Kıbrıs Türk yazının öncü adlarından Semih Sait Umar 100. yaşında” kitabında, yazarın yazınsal serüveni ele alınırken, yayımlanmayan şiirleri ve köşe yazıları da yer aldı.