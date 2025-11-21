Piyanisti Rüya Taner, dün Viyana’da, Bösendorfer Hall’de gerçekleştirdiği “Asya’nın Tatlı Suları” temalı piyano resitali verdi.

Bösendorfer’in konser serisi kapsamında sahne alan sanatçı, Glinka’dan Balakirev’e, Borodin’den Say ve Lyapunov’a uzanan geniş bir yelpazede; Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve Uzak Doğu’nun melodik dokusunu buluşturan özel bir program sundu.

Taner, teknik ustalığı, sahne hâkimiyeti ve duygusal yorumuyla ayakta alkışlandı.

-Etkinlikler

Rüya Taner, 26 Kasım’da İstanbul’da “Asya'nın Tatlı Suları” resitali ile Süreyya Operası’nda dinleyicileriyle buluşacak.

Taner, 27 Kasım’da ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 10.00–16.00 saatleri arasında ustalık sınıfında ders verecek.

“Minoa’da Klasik Müzik” serisi kapsamında ise sanatçı, 6 Aralık’ta bir kez daha “Asya’nın Tatlı Suları” programı ile İstanbul’da sahne alacak.



