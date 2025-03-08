ABD'nin California eyaletinde meydana gelen olayda, şiddetli bir şekilde hapşıran 35 yaşındaki mühendis Ian Applegate'ın atardamarı patladı.

Dominican Hastanesi'ne kaldırılan genç mühendise yapılan tetkiklerde, şiddetli hapşırığın boynundaki vertebral arterde yırtılmaya neden olduğu belirlendi. Tıp dilinde "vertebral arter diseksiyonu" (VAD) olarak adlandırılan bu durum, arterde tıkanıklığa ve beynin tabanında inmeye yol açmıştı.

Applegate, "Üç kez şiddetli bir şekilde hapşırmıştım. Alerjik reaksiyonlar gösteriyordum. Kör edici bir baş ağrısıyla birlikte tüm vücudumun sol tarafında karıncalanmalar başladı. Vücudumun tüm sol tarafı uyuşmuştu, felç geçirdiğimi anlamıştım. Acı dayanılmazdı. Çok şaşkındım ve kusuyordum. Bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

1 aydır hastanede tedavisi devam eden ve yoğun rehabilitasyon alan Applegate, yutma zorluğu çekmeye devam ettiğini söyleyerek, "Eşim hamile ve nisan ayında doğum yapacak. Bebeğimizin doğumunda yanlarında olmak istiyorum. İyileşene kadar pozitif kalmaya ve egzersizlerime devam etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.