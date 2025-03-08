Japonya'nın Toçigi eyaletinde kuaförlük yapan 108 yaşındaki Hakoişi Şitsui, dünyanın çalışan en yaşlı kadın kuaförü olarak tescil edildi.

Komşuları ve müşterilerinin katıldığı törenle sertifikasını alan Şitsui, küçük yaşlardan itibaren hayatın zorluklarıyla mücadele ettiğini belirterek, "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.

14 YAŞINDAN BERİ BU İŞİ YAPIYOR

1912 yılında Nakagawa'da dünyaya gelen Şitsui, 14 yaşında Tokyo'da bir kuaförde çırak olarak mesleğe adım attı. 1936'da berberlik lisansını aldıktan sonra eşiyle birlikte açtıkları dükkan, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı. Savaşta eşini kaybeden Şitsui, memleketine dönerek hem çocuklarını büyüttü hem de evinde kurduğu küçük dükkanda mesleğini sürdürdü.

Yaşına rağmen hala makas tutmaya devam eden Japon kuaför, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda meşale taşıyan isimlerden biri oldu. 94 yıldır aynı işi yapan Şitsui, artık dizlerindeki ağrılar nedeniyle daha az müşteri kabul edebildiğini de aktardı...