Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kar-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayatı ucuzlatmadan ve piyasadaki zamları durdurmadan asgari ücrete hayat pahalılığı eklenmesinin çalışanı görmezden gelen bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Önemli olan asgari ücretin kaç Euro olduğu değil, o ücretle insanın pazar filesini doldurup dolduramadığıdır” dedi.

Serdaroğlu, "Avrupa’nın 14 ülkesinden yüksek asgari ücret veriyoruz" yönündeki açıklamaları eleştirerek, "Övünmek için önce o ülkelerdeki alım gücüne, enflasyona ve fiyat seviyesine bakmak gerekir” yorumunda bulundu.

"Övünmek için önce o ülkelerdeki alım gücüne, enflasyona ve fiyat seviyesine bakmak gerekir” diyen Serdaroğlu, KKTC’de hayat pahalılığının Avrupa’dan hızlı arttığını, enflasyonun Avrupa’nın beş-altı katına ulaştığını ve temel ürün fiyatlarının birçok ülkeden daha yüksek seyrettiğini söyledi.

Bu şartlarda alım gücünün eridiğine işaret eden Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Eğer gerçekten Avrupa karşılaştırması yapılacaksa; aynı sepetteki ürünlerin fiyatlarına, kiraların seviyesine, enflasyon farklarına, çalışanın cebinde ay sonunda kalan paraya bakmak gerekir. O zaman görülecektir ki mesele ‘yüksek maaş vermek’ değil, hayatı yaşanabilir kılmaktır. Hayat bu kadar pahalıyken asgari ücrete hayat pahalılığının eklenmemesini istemek, çalışanı görmezden gelen bir yaklaşımdır.”