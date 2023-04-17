Zahra Sokak klasiklerle renklendi

“Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi” adı altında Zahra Sokak’ta ilk kez gerçekleştirilen klasik otomobil etkinliğine 153 araç kayıt yaptırdı. Ancak alanın kısıtlı olması sebebiyle birçok araç alana sığmadı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otombil Kulübü, 2023 yılının ilk faaliyetini 15 Nisan’da Lefkoşa Zahra Sokak’ta, merhum Mehmet Alptürk anısına “Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi” adı altında çok yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.Zahra Sokak’ta ilk kez gerçekleştirilen klasik otomobil etkinliğine 153 araç kayıt yaptırdı. Ancak alanın kısıtlı olması sebebiyle birçok araç alana sığmadı. Etkinlikte Dj-Hass-E nostaljik parçalarıyla herkesi 80li yıllara götürdü.Ayrıca ülkemizin sevilen sanatçılarından Eril Cambaz da 2 saatlik bir konser verdi. Ülkemizin her kesiminden klasik araçların katıldığı sergiyi yüzlerce klâsiksever ziyaret etti.Etkinliğe katılan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da bir konuşma yaparak klâsik araçların Zahra Sokak’la çok güzel bir uyum sağladığını belirterek, organizasyonu düzenleyen Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nü tebrik etti.