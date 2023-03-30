Yılın ilk Rallisine 19 kayıt

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasi ilk yarısı Mehmet Alptürk Anı Rallisinde 19 ekip mücadele edecek

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 2 2 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 3 3 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 4 4 Stage Cars Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 5 5 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 6 6 Edim Macila Ayşe Alptürk Macila Mitsubishi Lancer Evo IX N 7 7 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 8 8 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 9 9 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo X 1 10 10 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Mitsubishi Lancer Evo VI 1 11 11 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IX N 12 12 İbrahim Yolcu Argün Mitsubishi Lancer Evo IX N 13 14 Serhan Tan Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo IX N 14 15 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 3 15 16 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio Kit Car 3 16 17 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 17 18 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 18 19 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T2 19 20 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Canam Maverick R

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu eski rallicilerden, merhum Mehmet Alptürk anısına Dikmen/Lavinium etabında ikincisi yapılacak olan Sprint Rallisi ile açıyor. Fina Sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek. 19 ekibin yarışacağı 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.00’den itibaren Dikmen yolu üzerinde bulunan Lavinium ormanlık alanında hazırlanan etapta ekipler üçer kez start alacak ve 14.00’de yine Lefkoşa Fina önünde yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Servis alanının ise eski Dikmen çöplüğü yolunda kurulacağı yarış, Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek.2021 sezonunda merhum Ayer Argün anısına “Ayer Argün 2021 Ralli Kupası”, 2022 de ise Merhum Ahmet Kişmir anısına “Ahmet Kişmir 2022 Ralli Kupası” olarak gerçekleştirilen mahalli kupasının adı bu sezon “Şampiyon Melekler 2023 Ralli Kupası” olacak. Sınıf 2 hariç tüm otomobillerin yarıştığı ralli kupası bu sezon, şubat ayında Adıyaman’da yaşanan depremde kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin adını yaşatmak için yapılacak.Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisinin Skoda Fabia R5 ile, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin Ford Fiesta S2000 ile start alacağı yarışta Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi de Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 ile yarışacak. Sınıf 2’yi oluşturan bu 3 ekibin haricinde 5 ekip Sınıf 1’de, 6 ekip Sınıf N’de, 3 ekip Sınıf 3’de ve birer ekip de Sınıf R ile Sınıf T2’de yarışacak. Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz eski rallicilerden Osman Palabıyık anısına her yarışta yarışın özel ödülü verileceği açıklandı.