Yılın ilk Rallisine 19 kayıt

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan verecek
2021 sezonunda merhum Ayer Argün anısına “Ayer Argün 2021 Ralli Kupası”, 2022 de ise Merhum Ahmet Kişmir anısına “Ahmet Kişmir 2022 Ralli Kupası” olarak gerçekleştirilen mahalli kupasının adı bu sezon “Şampiyon Melekler 2023 Ralli Kupası” olacak. Sınıf 2 hariç tüm otomobillerin yarıştığı ralli kupası bu sezon, şubat ayında Adıyaman’da yaşanan depremde kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin adını yaşatmak için yapılacak.
19 Ekip Yarışacak, Osman Palabıyık Özel Ödülü verilecek
Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisinin Skoda Fabia R5 ile, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin Ford Fiesta S2000 ile start alacağı yarışta Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi de Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 ile yarışacak. Sınıf 2’yi oluşturan bu 3 ekibin haricinde 5 ekip Sınıf 1’de, 6 ekip Sınıf N’de, 3 ekip Sınıf 3’de ve birer ekip de Sınıf R ile Sınıf T2’de yarışacak. Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz eski rallicilerden Osman Palabıyık anısına her yarışta yarışın özel ödülü verileceği açıklandı.
Kayıt listesi:
|No.
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|1
|Goodyear Racing Team
|Çağkan Bozalanlar
|Hasan Odun
|Ford Fiesta S2000
|2
|2
|2
|Bilgimer Rally Team
|Sadık Bilgimer
|Buse Bilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo VIII
|1
|3
|3
|Kıbrıs Online Rally Team
|Mehmet Kamiloğlu
|Ahmet Gürün
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|4
|4
|Stage Cars Rally Team
|Barış Kalfaoğlu
|Ahmet Özerdem
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|5
|5
|NEU Drift Racing Team
|Enver Haskasap
|Halil Mulla
|Skoda Fabia R5
|2
|6
|6
|Edim Macila
|Ayşe Alptürk Macila
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|7
|7
|Bilgimer Rally Team
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|8
|8
|Goodyear Racing Team
|Oktay Çocuk
|Hüseyin Çocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|9
|9
|Goodyear Racing Team
|Kerim Hacımevlüt
|Rasim Çetinkaya
|Mitsubishi Lancer Evo X
|1
|10
|10
|Bilgimer Rally Team
|Hüseyin Yarkıner
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|11
|11
|Zaim Kömürleri Rally Team
|Önder Zaim
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|12
|12
|İbrahim Yolcu Argün
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|13
|14
|Serhan Tan
|Ömer Topçu
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|14
|15
|Karaduman Rally Team
|Osman Pozan
|Ayhan Ertuğrul
|Peugeot 206 Gti
|3
|15
|16
|Karaduman Rally Team
|Özhan Karaduman
|Serdar Kumru
|Fiat Palio Kit Car
|3
|16
|17
|Hakan Biricik
|Ahmet Biricik
|Subaru Impreza
|1
|17
|18
|Umut Sular
|Ahmet Sular
|Honda Civic
|3
|18
|19
|Niyazi Bedel
|Mehmet Boşnak
|Land Rover
|T2
|19
|20
|Goodyear Racing Team
|Mahmut Bozalanlar
|Canam Maverick
|R