XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen rallinin startını Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Dışişleri Bakanlığı himayelerinde ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi tamamlandı.



Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ve dün slalom yarışıyla başlayan iki günlük etkinliğin ana bacağı olan rallinin startını, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu verdi.

Öğle saatlerinde Esentepe’deki Maldives Homes sitesindeki Califorian Restorant’ta tamamlanan rallide dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından 2011 yılından beri, her yıl kasım ayında düzenlenen etkinliğe, bu yıl yurt dışından 10 ekip ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden beş ekip de katıldı.