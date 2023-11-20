XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi'nin kazananları belli oldu

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organizatörlüğünde gerçekleştirilen XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.Geçen Cumartesi ve Pazar günleri 2 ayaktan oluşan Ralli’ni ilk ayağı Cemsa Karting tesilerinde yapılan Slalom yarışı oldu.Toplamda 53 aracın katıldığı Slalom yarışında günün galibi Ali Güran Tahsin oldu.Slalom yarışında dereceye girenler şu şekilde sıralandı:“Genel Klasman; 1-Ali Güran Tahsin, 2-İlhan İnçay, 3- Metin TavukçuoğluA Kategorisi; 1- Karl Ragg, 2- Cem Ermiya, 3- Ilgaz TorosB Kategorisi; 1- Yenal Hüdakan, 2- Ergün Nurioğluları, 3- Maryos KonstandinosC Kategorisi; 1- Arcan Yiğit, 2- Levent Ali Yılmaz, 3- Sertaç KimyalarD Kategorisi; 1- Hakan Özkaratan, 2- Mehmet Tabak, 3- Hüseyin GümüşokE Kategorisi; 1- Jale Kuset, 2- Umut Türkay, 3- İpek CoskunerF Kategorisi; 1- Turgut Bürüncük, 2- Mehmet Bostancı,Bayanlar Kategorisi; 1- Fatoş Arca, 2- Gülseren Çaktuğ, 3- Emine Seyitoğlu.”Yarışın ikinci ayağı ise Pazar günü saat 10.20’de Dışişleri Bakanlığı önünden verilen start ile başladı.Toplamda 51 aracın start aldığı yarışa yurt dışından 10 ekip katıldı.Ortopetik Özürlüler Derneği’nin de 4 araçla destek verdiği Ralli Bahçeli’deki Califorian Restaurant’ta son buldu.Ekipler 85 kilometre uzunluğunda ve 3 Özel Etaptan oluşan, 3 saat 15 dakikalık parkurun ardından finişe vardılar. Yarışta birinciliği Murat Osmanoğlu - Kemal Turcan ikilisi Rolls Royce marka araçlarıyla kazandı.Yarışta dereceye giren diğer sporcular şu şekilde sıralandı:“Genel Klasman; 1- Murat Osmanoğlu – Kemal Turcan, 2- Ali Cenap Saygın – Ayşen Saygın,3- Ali Kelebek – Pembe KelebekF Kategorisi; 1- Gülseren Çaktuğ – Peyzan Arıkan, 2- Cem Ermiya – Siva Gasemi,3- Hüseyin Ertunga – Esen ErtungaG Kategorisi; 1- Mehmet Yıldırım – Nataly Yıldırım, 2- Sevgen Necipoğlu – Nilay Necipoğlu,3- Hüseyin yamaç – Eyran YamaçI Kategorisi; 1- Kaan Yatman - Sıla Taşker, 2- Sabri Abit – Rahme Kavaz, 3- Tevfik Direnç – Aygen DirençZiyaretçi Kategorisi; 1- Özkan Evren – Uğur Kırbaş, 2- Fatih Çetin – Bülent Topaçlıoğlu,3- Halil Özgür – Cihan ÖzgürTouring Kategorisi; 1- Argun Paralik – Teksen Köroğlu, 2- Mehmet Bostancı – Edlan Bostancı,3- Reha Altınok – Levent CeylanBayanlar Kategorisi; 1- Fatoş Arca – Safiye Osmanoğlu, 2- Lale Kuset – İpek Coşkuner,3- Emine Seyitoğlu – Özgen ÖzsezinKarma Ekip Kategorisi; 1- Murat Yılmaz – Bediz Yılmaz, 2- Fahri Pakan – Öztekin Pakan,3- Vahit Denizer – Derin DenizerEngelsiz hayaller Kupası; 1- Günay Kibrit – Benay Kibrit, 2- Fatma Atakanlı – Semih Sarıfakioğlu,3- Mustafa Güner – Burak Gezer.”