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Valencia'da kazanan Bagnaia

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yılın 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı

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Valencia'da kazanan Bagnaia
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. mücadelesi, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Circuit Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlendi.
Pramac Ducati pilotu Jorge Martin, yarışa pole pozisyonunda başlarken, dördüncü sıraya kadar gerileyen Bagnaia, yarışı lider bitirmeyi başardı.
Bitiş çizgisini liderden 0.4 saniye sonra geçen takım arkadaşı Jorge Martin (Ducati) 2'nci, Bagnaia'nın 0.8 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati) da 3. sırayı aldı.
Daha önce şampiyonluğu garantileyen Monster Energy Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise yarışı 5. sırada tamamladı.
MotoGP efsanesi Rossi veda etti
Son yarışına çıkan MotoGP efsanesi Petronas Yamaha SRT pilotu Valentino Rossi, yarışı 10. sırada bitirdi.
Kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor.
42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.
Rossi;125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti.
 
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