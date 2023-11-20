Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi kazananları belli oldu

XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin ilk ayağı olan Slalom yarışının galibi Ali Güran Tahsin olurken, ikinci ayağın birinciliğini ise Murat Osmanoğlu - Kemal Turcan ikilisi RollsRoyce marka araçlarıyla kazandı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organizatörlüğünde gerçekleştirilen XIII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Geçen Cumartesi ve Pazar günleri 2 ayaktan oluşan Ralli’ni ilk ayağı CemsaKarting tesislerinde yapılan Slalom yarışı oldu.

Toplamda 53 aracın katıldığı Slalom yarışında günün galibi Ali Güran Tahsin oldu.



SLALOM YARIŞINDA DERECEYE GİRENLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

“Genel Klasman; 1-Ali Güran Tahsin, 2-İlhan İnçay, 3- Metin Tavukçuoğlu

A Kategorisi; 1- Karl Ragg, 2- Cem Ermiya, 3- Ilgaz Toros

B Kategorisi; 1- Yenal Hüdakan, 2- Ergün Nurioğluları, 3- MaryosKonstandinos

C Kategorisi; 1- Arcan Yiğit, 2- Levent Ali Yılmaz, 3- Sertaç Kimyalar

D Kategorisi; 1- Hakan Özkaratan, 2- Mehmet Tabak, 3- Hüseyin Gümüşok

E Kategorisi; 1- Jale Kuset, 2- Umut Türkay, 3- İpek Coskuner

F Kategorisi; 1- Turgut Bürüncük, 2- Mehmet Bostancı,

Bayanlar Kategorisi; 1- Fatoş Arca, 2- Gülseren Çaktuğ, 3- Emine Seyitoğlu.”

Yarışın ikinci ayağı ise Pazar günü saat 10.20’de Dışişleri Bakanlığı önünden verilen start ile başladı.

Toplamda 51 aracın start aldığı yarışa yurt dışından 10 ekip katıldı.

Ortopetik Özürlüler Derneği’nin de 4 araçla destek verdiği Ralli Bahçeli’deki CaliforianRestaurant’ta son buldu.

Ekipler 85 kilometre uzunluğunda ve 3 Özel Etaptan oluşan, 3 saat 15 dakikalık parkurun ardından finişe vardılar. Yarışta birinciliği Murat Osmanoğlu - Kemal Turcan ikilisi RollsRoyce marka araçlarıyla kazandı.



YARIŞTA DERECEYE GİREN DİĞER SPORCULAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

“Genel Klasman; 1- Murat Osmanoğlu – Kemal Turcan, 2- Ali Cenap Saygın – Ayşen Saygın, 3- Ali Kelebek – Pembe Kelebek

F Kategorisi; 1- Gülseren Çaktuğ – Peyzan Arıkan, 2- Cem Ermiya – SivaGasemi,3- Hüseyin Ertunga – Esen Ertunga

G Kategorisi; 1- Mehmet Yıldırım – Nataly Yıldırım, 2- Sevgen Necipoğlu – Nilay Necipoğlu, 3- Hüseyin yamaç – Eyran Yamaç

I Kategorisi; 1- Kaan Yatman - Sıla Taşker, 2- Sabri Abit – Rahme Kavaz, 3- Tevfik Direnç – Aygen Direnç

Ziyaretçi Kategorisi; 1- Özkan Evren – Uğur Kırbaş, 2- Fatih Çetin – Bülent Topaçlıoğlu, 3- Halil Özgür – Cihan Özgür

Touring Kategorisi; 1- Argun Paralik – Teksen Köroğlu, 2- Mehmet Bostancı – Edlan Bostancı, 3- Reha Altınok – Levent Ceylan

Bayanlar Kategorisi; 1- Fatoş Arca – Safiye Osmanoğlu, 2- Lale Kuset – İpek Coşkuner, 3- Emine Seyitoğlu – Özgen Özsezin

Karma Ekip Kategorisi; 1- Murat Yılmaz – Bediz Yılmaz, 2- Fahri Pakan – Öztekin Pakan, 3- Vahit Denizer – Derin Denizer

Engelsiz hayaller Kupası; 1- Günay Kibrit – Benay Kibrit, 2- Fatma Atakanlı – Semih Sarıfakioğlu, 3- Mustafa Güner – Burak Gezer.”



