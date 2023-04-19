Tirmen, motor sesleriyle inledi

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Polaris 2023 Enduro Şampiyonası’nın ikinci yarışını geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. 16 Nisan 2023 Pazar günü, Tirmen köyünde yapılan yarışta 30 sporcu mücadele etti.

Motosiklet sporlarında organizasyonlar yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), sezonun 2.Enduro yarışını geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Tirmen’de yapılan Polaris 2023 Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağında 30 sporcu mücadele etti. Sıcak havaya rağmen oldukça kalabalık bir seyirci önünde yapılan organizasyonda Kros ve ATV araçlarla toplam 9 sınıfta mücadeleler yaşandı. 12 kilometre olarak hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere toplam üçer kez geçen yarışçılar etabın en iyi derecesini elde etmeye çalıştılar.

Polaris’in ana sponsorluğunun yanı sıra Güven Sigorta, LungoCafe, WorldTechBüroteknik, Berna Güzel İşletmeleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan sezonun ikinci yarışı sonunda MX1A’da Hasan Çeto, MX1B’de Hüseyin Reyhan, MX1C’de Mustafa Güvenler, MX2A’da Cemali Nehirli, MX2B’de Taygun Gökte, MX1C’de Aras Karabetça, Gençlerde Cengiz Bergün ve Kadınlarda Melek Kurtman birincilik kupasını almayı başardılar. ATV sınıfında ise Temel Atila birinciliğe uzandı. Yarış sonunda etap alanında ödül töreni yapılarak kupalar dereceye girenlere takdim edildi. Ödülleri KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ile KITMOK Yönetim Kurulu üyeleri ve yarışçıların aileleri takdim etti.



MX1A

1.Hasan Çeto-281

2.Ahmet Ömerağa-73

3.Hasan Sezgin-92

MX1B

1.Hüseyin Reyhan-6

2.Barış Hürkol-27

3.Cemal Semerci

MX1C

1.Mustafa Güvenler-52

2.Menteş Altan-77

3.Yakup Şah-146

MX2A

1.Cemali Nehirli-9

2.Eyüp Saygılı-150

3.Tayfun Öztürk

MX2B

1.Taygun Gökte-311

2.Mustafa İbiş-25

3.Enver Durak

MX1C

1.Aras Karabetça-770

Gençler

1.Cengiz Bergün-777

2.Adnan Bergün-469

3.Tan Özyay-46

Kadınlar

1.Melek Kurtman-74

ATV1

1.Temel Atila-101

2.Hasan Pilli-222

3.Salih Dinçel-313

