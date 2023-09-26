Tırmanmada 3. yarış Kantara’da

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) düzenlediği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda heyecan Kantara’da sürecek.
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. Yarışı 1 Ekim Pazar günü Kaplıca – Kantara yolunda gerçekleştirilecek. Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. Yarışı, saat 12:00’de başlayacak.
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