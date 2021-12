Tatar: Doğal güzelliklerimiz Offroad’a uygun

Tatar, “Doğal güzelliklerimiz Offroad sporu için uygundur. Meşakkatli bir spor olan Offroad’un ülke tanıtımına da katkısı vardır.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KyreniaOff Road Derneği (KYOFF) yetkililerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KyreniaOff Road Derneği Başkanı Musa Ersoy ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. KyreniaOff Road Derneği’ni, Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; OffRoad’un güzel bir spor ve aynı zamanda bir kültür olduğuna işaret etti. KKTC’nin doğal güzelliklerinin bu spor için uygun olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, meşakkatli bir spor olan OffRoad’un ülke tanıtımına da katkısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; her yaş grubundan kadın ve erkek sporcuların yer aldığı Off Road sporuna katkı koyanları ve tüm sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Dernek yetkilileri de yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın KyreniaOff Road Derneği’ne her zaman yakın ilgi göstererek destek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek sporcuların yurt dışında elde ettiği başarı ve faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.