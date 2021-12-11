banner583
banner753
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
62 0
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
69 0
 
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
1.4B 0
En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2
En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2
15 0
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
28 0
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
6 0
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
58 0
banner661
banner726

Son yarış Denktaş’ın

banner476

banner714
Son yarış Denktaş’ın
banner721
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışı koşuldu.
Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışını Rauf Denktaş – Mehmet Mişon kazandılar. Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası şampiyonu oldular.2021 Ayer Argün Kupası şampiyonları ise Çağakan Bozalanlar – Hasan Odun ikilisi oldular.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.