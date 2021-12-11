Son yarış Denktaş’ın

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışı koşuldu.

Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışını Rauf Denktaş – Mehmet Mişon kazandılar. Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası şampiyonu oldular.2021 Ayer Argün Kupası şampiyonları ise Çağakan Bozalanlar – Hasan Odun ikilisi oldular.

