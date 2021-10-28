banner583
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
Dumlupınar ve Cihangir gençlerine ağır cezalar
3 0
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
Kaldırım değil, sanki da açık hava meyhanesi
83 0
 
Sivrili Demirspor turladı
Sivrili Demirspor turladı
36 0
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
18 0
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
33 0
Dünyanın en kolay kas yapma programı
Dünyanın en kolay kas yapma programı
13 0
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
20 0
banner661
banner726

Şampiyonluk için tırmanacaklar

banner476

Kaplıca –Kantara yolunda gerçekleşecek Tırmanma Şampiyonası son yarışlarında Deniz Denner ile Doğa Koyuncu arasında şampiyonluk çekişmesi yaşanacak

banner714
Şampiyonluk için tırmanacaklar
banner721
Basel Holding ana sponsorluğunda ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 30 Ekim Cumartesi son yarışları Kaplıca –Kantara yolunda gerçekleşecek.
Polaris, Near East Bank, GenPower,Limasol Online, GoPro,Eurol, RinataParts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen 3. ve 4. yarışın aynı gün içinde yapılacağı ve bir günde 5 kez çıkış yapacağı yarışta seyirciler tırmanma coşkusuna doyacak.
14 ekibin start alacağı yarışlarda Deniz Denner ile Doğa Koyuncu arasında şampiyonluk yarışı yaşanacak.En çok katılım ve çekişmenin E4 kategorisinde yaşanması beklenirken, E2 kategorisinde de sporcular kıyasıya yarışacaklar.
Servis alanı ve ödül töreninin de Kantara meydanında gerçekleşeceği Basel Holding 3.ve 4. Tırmanma yarışlarının startı 11.00 da verilecek ve Kantara Kısa ve Uzun etaplarında toplamda 5 çıkış gerçekleşecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.