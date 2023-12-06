Rallide sezon finali 16-17 Aralık'ta

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurum’unun düzenlediği Ralli Şampiyonasının sezon finali 16-17 Aralık'ta Near East Bank- Çağkan Yapı Rallisi ile 6 farklı özel etap ile gerçekleşecek. Basel Holding KKRŞ ve Şampiyon Melekler Ralli Kupası 8. Yarışı 16 Aralık Cumartesi Meriç Balıkesir bölgesinde,17 Aralık Pazar günü ise Alayköy ve Yakın Doğu Universitesi içerisinde gerçekleşecek iki farklı seyirci özel etabı ile tamamlanacak.

