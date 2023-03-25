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Rallide geri sayım başladı

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Rallide geri sayım başladı
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen, 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli, Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarının yer aldığı 2023 sezonu için geri sayım başladı.
Basel Holding Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli, Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarının ilk yarışı 2 Nisan’da Lefkoşa’da yapılacak. Bu arada Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2023 sezonuna ait resmi takvim ve kurallar kitabını yayınlandı.
 
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