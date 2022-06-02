Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), KyreniaOffroad Derneği ile işbirliği içerisinde yeni sezonu açıyor. 5 Haziran Pazar günü, Alagadi’de hazırlanan parkurda Offroad Sprint formatında gerçekleştirilecek yarış, Baştaşlar Construction-Sun Valleysponsorluğunda yapılacak. 14.Esentepe Zerdali Festivali etkinlikleri kapsamında ve Esentepe Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta ekipler yaklaşık 7 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Pazar günü 12.00’de Esentepe Sun Valley’de toplanacak olan yarışçılar, teknik kontrollerin ardından 14.00’da yapılacak seremoni ile yarışa başlayacaklar. 14.20’de ilk aracın Alagadi etabında start almasıyla başlayacak olan heyecan, 16.30’da ilk aracın finiş görmesiyle tamamlanacak. Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarışın ödül töreni SunValley’de yapılacak ve dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Ayrıca yarışın sponsoru Baştaşlar Construction’dan dereceye girenlere sürpriz hediyeler olacağı açıklandı. Yarışa 17 ekibin ön kayıt yaptırdığı açıklanırken, Sınıf T1, Sınıf T2 ve Sınıf SSV’de birincilik mücadeleleri yaşanacak.
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