Motosikletçi Erdaş Uçaner ağır yaralandı

Zet Karting yarış pistinde antrenman yaptığı sırada kaza geçiren motosiklet sürücüsü 38 yaşındaki Erdaş Uçaner ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre dün saat 12:15 sıralarında, Alayköy’de bulunan Zet Karting yarış pisti içerisinde, Erdaş UÇANER(E-38) yönetimindeki motosikleti ile pist içerisinde antreman yaptığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek pist kenarında bulunan araç lastiklerinden yapılmış bariyerlere çarparak ağır şekilde yaralandı

Erdaş UÇANER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat GÜNSEL Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

