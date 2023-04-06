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Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi 15 Nisan'da

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Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi 15 Nisan'da
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, 2023 yılının ilk faaliyetini 15 Nisan’da Lefkoşa Zahra Sokak’ta yapılacak sergi ile gerçekleştiriyor.

Motor sporlarına uzun yıllar hizmet vermiş merhum Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek olan “Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi” saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kuzey Kıbrıs’ta daha önce bir çok kez motor sporlarına ev sahipliği yapan Zahra Sokak’ta ilk kez bir Klasik Otomobil etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinlikte ayrıca ülkemizin sevilen sanatçılarından  Eril Cambaz da bir konser verecektir.

Ülkemizin her kesiminden klasik araçların katılacağı sergide katılımcılar ve ziyaretçiler herhangi bir ücret ödemeyecektir.
               
 
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