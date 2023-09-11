banner913
banner932
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
8 0
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
129 0
 
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
19 0
Küçük okçular hedefe attı
Küçük okçular hedefe attı
13 0
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
17 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
102 0
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
banner964

Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi

banner476

KKTC’nin kartingdeki gururu Hasan Fikri Macila, Pazar günü yapılan “IAME Series Cyprus 2023 KartingYarışı”nda ikinci gelerek şampiyonluğunu garantiledi

banner974
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
banner971
Hasan Fikri Macila, yarışı ikinci bitirerek sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. KKTC’nin kartingdeki gururu Hasan Fikri Macila, Pazar günü yapılan “IAME Series Cyprus 2023 KartingYarışı”nda ikinci gelerek şampiyonluğunu ilan etti. Güney Kıbrıs’taki Daytona Yarış Pisti’nde yapılan ve şampiyonanın beşinci ayağını oluşturan yarış, birbirinden güçlü ekiplerin mücadelesine sahne oldu. Pazar günü yapılan yarışta Hasan Fikri Macila, sabah seansında yer alan sıralama turlarında en iyi dereceyi elde ederek pole pozisyonda start almaya hak kazandı. Öğlene doğru verilen startla zorlu mücadeleye başlayan Macila, başarılı bir performans sergileyerek yarışı ilk sırada götürmeyi başardı. Bir ara ikinciliğe gerileyen Macila’nın, önündeki araçla girdiği mücadele nefes kesti. Adeta tampon tampona verilen mücadele sırasında meydana gelen kaza neticesinde Macila yoldan çıkarak beşinci sıraya geriledi. Hemen toparlanıp yarışa geri dönen Macila mükemmel bir performans sergileyerek ikinci sıraya kadar yükseldi ve aynı pozisyonda finiş görmeyi başardı. İlk dört yarış birinci gelerek elde ettiği puan farkı nedeniyle, ikinci geldiği son yarışla şampiyonluğunu ilan eden Macila, büyük sevinç yaşadı. Sezonun bitimine iki yarış kala şimdiden şampiyonluğunu ilan eden Macila’nınbu başarısı, izleyenler tarafından alkışlanırken, ülkede de büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Hasan Fikri Macila’nın genç yaşında elde ettiği bu büyük başarı, sosyal medyada da en çok konuşulan konu olmayı başardı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.