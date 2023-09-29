Macila dünya arenasında

Kariyerinde iki şampiyonluk bulunan KKTC’nin karting sporundaki gururu Hasan Fikri Macila, İtalya’da düzenlenecek olan “2023 ROK Cup Trophy” ve “2023 ROK Cup Superfinal”de yarışacak

Genç yaşına rağmen, şampiyonluk dahil, birçok başarıya imza atan, KKTC’nin kartingdeki gururu Hasan Fikri Macila, İtalya’da düzenlenen “2023 ROK Cup Trophy” ve “2023 ROK Cup Superfinal” yarışlarına katılıyor.

Dünyaca ünlü F1 pilotu Lando Noris’in anlaşmalı takımı olan “GSR Kart Racing Team” tarafından davetli olarak, İtalya’nın South Garda pistindeki yarışlara katılacak olan Hasan Fikri Macila, antrenmanlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar 12 yarışta elde ettiği 11 birincilik ve 1 ikincilik nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Macila, Lando Noris’in takımı tarafından kendisine verilen sıfır bir araçla yarışlara katılacak.

Birbirinde güç rakipleri karşısında mücadele verecek olan Macila, yarışlara TOSFED lisanslı sporcusu olarak katılıyor. 7-8 Ekim tarihlerinde “2023 ROK Cup Trophy”ye, 11-14 Ekim tarihlerinde ise “2023 ROK Cup Superfinal” yarışlarına katılacak olan Macila’ya ayrıca TOSFED, başarı dileklerini ileten bir kutlama yazısı da gönderdi.

MACİLA: HEYECANLIYIM

Ülkemizi dünya arenasında temsil etmeye hazırlanan genç ve yetenekli pilotumuz Hasan Fikri Macila, çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Macila, antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek “Tamamen yarışa konsantre oldum. Amacım ise ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve İtalya’dan başarı ile geri dönmektir. Çalışmalarına tarih yaklaştık sonra ağırlık veriyorum. Bu süreçte yanımda olan başta aileme, arkadaşlarıma ve beni tanıyan tanımayan, destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

