Lefkoşa ralliye doyacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı Cumartesi günü (30 Nisan 2022) yapılıyor. Lefkoşa’ da gerçekleştirilecek ve Hamitköy Baraj yolundan takip edilebilecek Yarışa Chagla Car Care ev sahipliği yapacak

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 DRİFT NEU RACİNG TEAM Enver Haskasap TBA Skoda Fabia R5 2 2 2 GOODYEAR RACİNG TEAM ÇağkanBozalanlar Hasan Odun Mitsubishi LancerEvo IX N 3 3 Ahmet Kofalı Hüseyin Önder Palaz CanamMaverick X3 R 4 4 Edim Macila Ayşe Alptürk Macila CanamMaverick X3 R 5 5 TEAM EVO RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi LancerEvo IV 1 6 6 KIBRISONLİNE RALLY TEAM Barış Kalfaoğlu Ömer Topçu Mitsubishi LancerEvo IX N 7 7 KIBRISONLİNE RALLY TEAM Mehmet Çocuk Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi LancerEvo X N 8 8 GOODYEAR RACİNG TEAM Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi LancerEvo IX N 9 9 KIBRISONLİNE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi LancerEvo X R4 2 10 10 GOODYEAR RACİNG TEAM Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi LancerEvo VI 1 11 11 Buğur Kambilili TBA Mitsubishi LancerEvo IX N 12 12 KARAOĞLAN RALLY TEAM Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi LancerEvo IX N 13 14 DRİFT NEU RACİNG TEAM Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi LancerEvo IX N 14 15 TEAM EVO RT Selen Bilgimer Ali Burhan Mitsubishi LancerEvo III 1 15 16 Hasan Yücebaş Crosskart R 16 17 Mustafa Yarkıner Timuçin Boğa Mitsubishi LancerEvo VI 1 17 18 Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş CanamMaverick X3 R 18 19 KARADUMAN RALLY TEAM Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 19 20 Mahmut Özer TBA Ford Focus 3 20 21 KARADUMAN RALLY TEAM Osman Pozan Birdal Cihangir Peugeot 206 Gti 3 21 22 İbrahim Kara Hasan Yiğittürk BMW M3 T2 22 23 KARAOĞLAN RALLY TEAM Şeref Karaoğlan Serhat Karaoğlan Tomcat T2

Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Ralli ve Sprint şampiyonalarının ikinci yarışını 30 Nisan Cumartesi günü, Lefkoşa Hamitköy’de gerçekleştirecek.Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele ve Aveon Sigorta’nın katkıları ile gerçekleştirilecek olan 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışında 22 ekip yarışacak.Yarış, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Car Care önünden, Cumartesi günü 14.30’da start alacak. Saat 15.00’den itibaren Dikmen-Hamitköy arasında, orman yollarda hazırlanan etabın 3 kez geçilmesinin ardından Chagla Car Care’de saat 18.00’de yapılacak ödül töreni ile ralli tamamlanacak. Servis alanının da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda olacağı ralliyi seyirciler tek bölgeden takip edebilecek. Ahmet Kişmir Ralli Kupasına da 0.7 katsayı ile puan verecek olan yarış, Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinde, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek.30 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de başlayacak olan Chagla Car Care Lefkoşa Ralli Sprint için seyirci noktası kurulacak. Lefkoşa yeni çevre yolu, Dikmen-Hamitköy arasındaki çemberin üst bölümünde kurulacak seyirci noktası ile etabın en güzel bölümü takip edilebilecek.Chagla Car Care sponsorluğunda ve ev sahipliğinde gerçekleşecek yarışın start seremonisi ve podyumu da Chagla Car Care’da olacak. Ayrıca 7 kilometre uzunluğundaki Lefkoşa Ralli Sprint etabı da yine sanayi bölgesinden start alıp Hamitköy’e doğru gidecek.Basel Holding Sprint Şampiyonası ikinci yarışına 22 ekip kayıt yaptırırken Enver Haskasap şampiyonada lider durumda bulunuyor. Onu ÇağkanBozalanlar ikinci olarak ve Sadık Bilgimer üçüncü olarak takip ediyor. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen Lefkoşa Ralli Sprint’te her kategoride heyecanlı bir yarış bekleniyor.