KTKOD klasikleri yollara iniyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği 2021 sezonunun ilk rallisini Cumartesi günü 89 ekibin katılımıyla gerçekleştiriyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2021 sezonunun ilk rallisini Cumartesi günü gerçekleştiriyor.

Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, altıncı kez yapılacak ralli ile klasikler uzun bir aranın ardından yollarda olacak. Kayıt işlemlerinin tamamlandığı ralliye 89 ekibin kayıt yaptırdığı açıklanırken, yeni bir dernek rekoruna imza atılmış oldu. Birçok sürprizinde bulunduğu rallinin finalinde Dj Yusuf Coşkuner’in 80's-90's setiyle geçmişe gidip hatıraların canlanacağı, eğlenceli ve keyifli bir gün yaşanacak.

Yarış sabahı Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünde saat 9:00’dan itibaren toplanmaya başlayacak olan yarışçılar, 10.30’da ilk aracın start almasıyla ralliye başlayacaklar. Etap içinde bulunan köyleri renklendirecek olan klasikler, Mesarya bölgesinde geçilecek 3 sabit hız testi ve yaklaşık 70 kilometrelik etapların ardından Bahçeli köyünde bulunan Maldives Homes’da takribi 13.00’ten itibaren finiş yapacak.

Her zaman olduğu gibi etap aralarında sürpriz izaz ikramların olacağı rallinin finişinde de yarışçılar Maldives Homes’da yemek yiyecekler ve takribi 15.00’te ödül töreni yapılacak.

