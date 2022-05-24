Klasikler Girne Antik Liman’da sergilenecek

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 16:00’da klasik otomobil sergisi düzenliyor. Girne Antik Limanda gerçekleşecek olan sergiye tüm klasik severler ve klasik otomobil sahipleri davet edildi. Kayıt ve detaylı bilgi için 0533 840 26 39- 0542 874 19 03 numaralara müracaat edilebileceği duyuruldu.