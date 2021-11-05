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Klasikler, Cumhuriyet için yarışacak

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Klasikler, Cumhuriyet için yarışacak
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kurumu, KKTC'nin kuruluşunun resmi kutlama etkinlikleri kapsamında, XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün organize ettiği,Dışişleri Bakanlığına bağlı Tanıtma Dairesi Müdürlüğü himayelerinde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ana sponsorluğunda, 6 – 7 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek XI. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı ve Rallisine Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.
 
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