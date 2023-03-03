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KKTOK Taslak Takvimi yayınlandı

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KKTOK Taslak Takvimi yayınlandı
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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunda (KKTOK) TiginKişmir başkanlığındaki yönetim kurulu 2023 sezonu taslak takvimini açıkladı. 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli, Tırmanma ve Sprint Şampiyonaları taslak takvimi yayınlandı. Resmi Takvim ve Kurallar Kitabı ise Mart ayı içerisinde yayınlanacak. Yayınlanan 2023 sezonu taslak takvimine göre sezon 1 – 2 Nisan tarihinde 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının ilk yarışı ile açılacak.
Yayınlanan taslak takvime göre, 2023 Ralli Şampiyonası 8, Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda ise 4 yarış yapılacak.
 
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