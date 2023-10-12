KKTC’yi İtalya’da gururla temsil ettiler

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (North CyprusKarting Club) bünyesinde, Dünya ROK Cup Süper Final yarışında mücadele etmek üzere İtalya’da bulunan NCKC Karting Team, 7-8 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ROK Cup Trophy Challenge yarışında hazırlık amaçlı mücadele etti ve gururla ülkemizi temsil etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (KKKD-North CyprusKarting Club-NCKC), Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından İtalya’da 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Dünya ROK Cup Süper Final yarışlarına katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Dünya ROK Cup Süper Final yarışı öncesi 7-8 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ROK Cup Trophy Challenge yarışında mücadele eden sporcularımız başarılı bir performans sergileyerek ülkemizi gururla temsil ettiler.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği sporcularından; Mini kategoride RüzgarOkman, Senior kategoride Demir Göksan, Senior kategoride Tolga Güryel ve Master kategoride Salih Karalım ülkemizi bir kez daha gururla temsil ederek başarılı bir hazırlık süreci geçirdiler. 12-15 Ekim tarihleri arasında İtalya South Garda Karting Pisti’nde düzenlenecek olan Dünya ROK Cup Süper Final yarışına hazırlıklarını aralıksız sürdüren bir diğer yarışçımız, KKTC NCKC ROK Cup JuniorKarting Şampiyonu Hasan Halil Onalt da yarışa katılmak üzere kafileye katıldı.

28 ÜLKEDEN 427 PİLOTA KARŞI MÜCADELE VERECEKLER

Pilotlarımız, Mini ROK’ta 72, JuniorROK’ta 108, SeniorROK’ta 108, ExpertROK’ta 38, Expert+’da 15, Süper ROK (DVS)’de 36 ve ShifterROK’ta 50 olmak üzere toplam 427 pilot ile aynı pistte ter dökecekler. Ayrıca Dünya Mini Şampiyonlar Şampiyonu İskender Zülfikari de takımımızla ilk defa deneme amaçlı Junior ROK Cup da yarışıyor.

