Kartingde yeni sezon başladı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği “2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası” 23 Nisan 2023 Pazar günü yapılan sezonun ilk yarışıyla başladı. 4 kategoride 20 pilotun piste çıktığı yarışta büyük çekişmeler yaşandı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (NCKC) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 23 Nisan 2023 Pazar günü başladı. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun ilk yarışını CemsaSporting Center’de gerçekleştirdi. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra CemsaSporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak olan Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nda, sezon boyunca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışlar yapılacak.

23 Nisan Pazar sabahı CemsaSporting Center’de, 1595 metre uzunluğundaki RC6 kodlu pist şeklinde yapılan serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısının ardından program resmi antrenmanlarla devam etti. Organizasyonda heyecan, saat 11.00’de başlayan sıralama turları ile arttı. Güzel bir havada ve seyirci desteği ile yapılan yarışta tüm pilotlar ilk yarışa çıkacakları sırayı belirlemek için tur zamanları elde ettiler. 23 sporcunun ön kayıt yaptırdığı fakat çeşitli sebeplerden dolayı 20 pilotun piste çıktığı organizasyonda ilk ayak yarışları ve final yarışları yapılarak dereceye girenler belirlendi. 6 yaşındaki 2 sporcu Mustafa Bağrıaçık ve VovaBlikhar’ın da “Rookie” sporcular olarak gösteri sürüşü yaptıkları organizasyon beğeni topladı.

MİNİKLERDE RÜZGAR OKMAN, JUNİOR KATEGORİDE DEMİR GÖKSAN BİRİNCİ

Sezonun ilk yarışında 6 minik sporcu Mini kategoride mücadele etti. 3 pilotun şanssızlık yaşadığı kategoride iki yarışı da kazanan RüzgarOkman 40 puanla günün birincisi oldu. 32’şer puanla Ateş Karalım ve Eren Murat Ortaç günü tamamlarken, tur zamanı sadece 0,125 daha iyi olan Karalım ikinci oldu. Aral Selviler, Murat Ateş Adıgüzel ve Zafer Niyazi finiş göremeyen şanssız pilotlar oldular. Junior kategoride sezona oldukça iyi başlayan Demir Göksan ile Hasan H. Onalt izleyenlerin nefeslerini kesecek bir mücadele sergilediler. Sıralamalarda ilk cebi alan Demir Göksan olurken, ilk yarışı Hasan Onalt kazandı. İkinci yarışta baştan sona kapışan ikiliden Demir Göksan birinciliği almayı başardı. Yaşadıkları temas nedeniyle zaman cezası alan Onalt ikinci oldu. Böylece puanları eşitlenen ikiliden tur zamanı sadece 0,010 saniye daha iyi olan Göksan günün birincisi oldu. Tuğra Sıddık bu kategoride üçüncü olurken, Junior kategorideki ilk yarışında şanssızlık yaşayan Rüzgar Miralay finiş göremedi.

SENİOR KATEGORİDE HALİL KAHRAMAN, MASTER KATEGORİDE ARKIN ŞEVKETOĞLU BİRİNCİ

Senior ve Mater kategoride toplam 8 pilot aynı anda piste çıkarak izleyenlere keyifli bir mücadele izlettiler. Sıralama turlarında elde ettiği 1 dakika 09,400 saniyelik derecesiyle günün en hızlı tur zamanını elde eden Halil Kahraman Senior kategoride iki yarışı da kazanarak günü zirvede noktaladı. Mert Uzun ikinci olurken, Metin Bıçkıcıoğlu üçüncü oldu. Gazi Yuca dördüncü olurken, Tolga Güryelfiniş göremedi. Master kategoride ise Arkın Şevketoğlu birinci, AbdulsamedAliyu ikinci, Canay Sakallılar üçüncü oldu.



Dereceler:

Mini Kategori:

1.RüzgarOkman (7) – 40 Puan – 1:16,567

2.Ateş Karalım (2) – 32 Puan – 1:17,812

3.Eren Murat Ortaç (95) – 32 Puan – 1:17,937

4.Aral Selviler (44) – DNF – 1:20,775

5.Murat Ateş Adıgüzel (4) – DNF – 1:20,813

6.Zafer Niyazi (33) – DNF – 1:18,211

Junior Kategori:

1.Demir Göksan(6) – 37 Puan – 1:10,818

2.Hasan H. Onalt (10) – 37 Puan – 1:10,828

3.Tuğra Sıddık (85) – 30 Puan – 1:11,857

4.Rüzgar Miralay (17) – DNF – 1:11,843

Senior Kategori:

1.Halil Kahraman (1) – 40 Puan – 1:09,588

2.Mert Uzun (4) – 34 Puan – 1:10,601

3.Metin Bıçkıcıoğlu (47) – 30 Puan – 1:10,639

4.Gazi Yuca (49) – 26 Puan – 1:10,670

5.Tolga Güryel (54) – DNF – 1:09,979

Master Kategori:

1.Arkın Şevketoğlu (23) – 40 Puan – 1:12,122

2.Abdulsamed Aliyu (8) – 32 – 1:13,889

3.Canay Sakallılar (6) – 17 – 1:12,205

Rookie Kategori:

Mustafa Bağrıaçık

VovaBlikhar

