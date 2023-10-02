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Kantara’ya tırmandılar

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2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışında 19 ekip start alırken,oldukça çekişmeli geçen yarışı sadece 0.3 salise farkla LoucasChristoforou kazanırken,Deniz Denner -Ömer Topçu ikilisi ikinci oldu

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Kantara’ya tırmandılar
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı geçtiğimiz pazar Kaplıca - Kantara  yolunda gerçekleşti.
Saat 12.00 da start alan yarışta 19 ekip start alırken, Deneme ve 1. Tur kuru zeminde 2. tur ise yağmurlu havada geçildi. Oldukça çekişmeli geçen yarışı sadece 0.3 salise farkla LoucasChristoforou kazanırken,Deniz Denner -Ömer Topçu ikilisi ikinci olarak ve Methoidis-GrygorisGrygory ikilisi üçüncü olarak yarışı tamamladılar.
SINIFLARDA ÇEKİŞME YAŞANDI
Oldukça yakın zamanların yapıldığı yarışta E2 Kategörisini Deniz Denner Ömer Topçu 1., Methoidis-GrygorisGrygory İkinci ve Salih-İbrahim Çelikkaya 3. olarak tamamladılar. E4 Kategörisinde Ahmet-Hakan Bağrıaçık 1.,Ahmet - Çilem Öksüzoğluları 2. ve Can Yılmaz üçüncü olarak tamamladı.
E3 Kategörisinde Kemal Topçuoğlu 1. gelirken , AvramisAvraam 2. ve Behiç Topçu-Ahmet Demiray 3. olarak tamamladılar. S2 Kategörisinde ise Halil Mulla-Mehmet Çağla birinci ve Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikinci oldular. E1 Kategörisinde ise Loucas birinci olurken onu babası AndreasChristoforou izledi.
Kadınlar da ise günün birinciler Huri Bağrıaçık-Çilem Öksüzoğluları olurken ikinci ise ilk kez pilot koltuğunda start alan Emine Keremoğlu oldu.
Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen,AvenueDereboyu,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve RinataParts katkıları ile de yapılan yarışın tamamlanmasının ardında ödüller Kantara Restoran önünde takdim edildi.
 
 
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