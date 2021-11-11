Hamitköy etaplarında, Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Cumartesi günü Hamitköy etaplarında “Cumhuriyet Sprint Rallisi” adıyla 15 ekibin katılımıyla yapılıyor

Bu sene ikinci sezonunu geçiren yeni kulüplerimizden Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü(KKRK), 2021 sezonunun ikinci yarışını KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü sponsorluğunda, Cumhuriyet Şöleni kapsamında gerçekleştiriyor.

Cumhuriyet Sprint Rallisi adıyla yapılacak yarış, Hamitköy Çevre yolu üzerinde hazırlanan yaklaşık 7,5 kilometrelik etapta yapılacak. Saat 12.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nden başlayacak rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçecekler ve takribi 16.20’te finiş görecekler. Güven Sigorta, Topcu Kahvesi, Hasmel Reklam, Biçentürk Restaurant ve Biçentürk Construction’ın da katkılarıyla yapılacak yarışın ardından ödül töreni Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yapılacak Cumhuriyet Şöleni kapsamında yapılarak organizasyon son bulacak.

Etap Dikmen – Hamitköy arasında hazırlandı

Etap, Lefkoşa Dikmen yolu üzerinde yeni yapılan yoncayı geçer geçmez yolun doğu bölgesinden başlayıp Hamitköy Baraj bölgesine doğru gidecek. Stabilize 4 yola gelince sağa dönüp Hamitköy çevre yolu üzerindeki seyirci noktasına gidecek. Seyirci noktasından batı istikametine doğru ilerleyip köprü altından sanayi bölgesi üzerine dönecek. BRT Ormancık civarından geçip Lefkoşa Trafo Merkezi üzerinde etap son bulacak.

Etabın ilk geçişi 12.50’de, ikinci geçişi 14.15’de ve son geçişi 15.35’de başlayacak. Start ve finişin olduğu gibi, her etap arasında yarışçıların uğrayacağı servis alanı da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde kurulacak.

7 sınıfta kayıtların alındığı yarışa toplam 15 ekip mücadele edecek. Eski şampiyonlardan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin Hyundai i20 R5 ile kayıt yaptırdığı yarışta bu sezon dikkat çeken performansıyla Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi de Skoda Fabia R5 ile kayıt yaptırdı. Sınıf 2 ve Sınıf T’de ikişer ekip, Sınıf 1, Sınıf N ve Sınıf 3’te üçer ekip ve Sınıf R ile Sınıf H’de birer ekip Cumhuriyet Sprint Rallisi’nde mücadele edecek.

