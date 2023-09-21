Hafta sonu ralli heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, 2.Aveon Sigorta Rallisi, 23-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılıyor

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan 2.Aveon Sigorta Rallisi, Lefkoşa’da, 2 günlük programla yapılacak. Aveon Sigorta’nın yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Deniz Yağızerler Şoför Okulu, Near East Bank, NHG Construction, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Galif Meyhanesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan Avlu Nicosia’dan saat 19.00’da start alacak. Startın ardından ekipler ikili çıkış şeklinde yapılacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Cemsa Seyirci Özel Etabı 20.00’da başlayacak.

PAZAR GÜNÜ MERİÇ, BALIKESİR VE DİKMEN ETAPLARI GEÇİLECEK

24 Eylül 2023 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Dikmen bölgelerinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının Çetinkaya’da kurulacağı rallinin ikinci günü, 13 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı’nın 09.38 ve 10.41’de iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Ardından ekipler bu kez 12.24 ve 13.27’de iki kez art arda 10 kilometrelik Balıkesir Etabı’nı geçecekler ve servis alacaklar. Daha sonra ise 17.00 ve 17.53’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Dikmen Etabı geçilecek ve Avlu Nicosia’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

ÖMER YILDIZ VE ÇAĞKAN BOZALANLAR R5 İLE YARIŞACAK, TÜRKİYE’DEN GMG RACİNG İKİ ARAÇLA KATILACAK

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 19 ekip kayıt yaptırdı. 2.Aveon Sigorta Rallisi’nde, Ömer Yıldız’ın, Ahmet Özerdem’in Co-pilotluğunda, Ford Fiesta R5 ile yarışa kayıt yaptırmasıyla Sınıf 2’de 4 ekip mücadele edecek. Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi de bu yarışa Skoda Fabia R5 ile kayıt yaptırdı ve çekişmenin büyük olacağının sinyalleri verildi. Sınıf N’de 5, Sınıf 1’de 4, Sınıf R’de 2 ve Sınıf 3’te 4 araç mücadele edecek. Türkiye’den GMG Racing Team ise İskele Rallisi’nde olduğu gibi Sınıf N ve Sınıf 3’te iki araçla yarışa katılacak.



