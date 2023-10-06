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Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi 14 – 15 Ekim’de

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Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi 14 – 15 Ekim’de
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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası (KKRŞ) devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın sıradaki yarışı Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi olacak. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi, 14 – 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Ralli, Kanlıköy, Serdarlı, Tirmen ve Ergenekon’daki etaplarda gerçekleştirilecek.
 
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