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Formula 1 heyecanı Monaco'da

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Formula 1 heyecanı Monaco'da
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. etabı Monaco Grand Prix'si ile devam edecek
Monaco ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 28 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 3 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 119 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 105
3. Fernando Alonso (İspanya): 75
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 56
5. Carlos Sainz (İspanya): 44
Takımlar
1. Red Bull: 224
2. Aston Martin: 102
3. Mercedes: 96
4. Ferrari: 78
5. McLaren: 14
 
 
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