Ertelenen Altındağlı Offroad yarışı Cumartesi günü yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nın ertelenen ilk yarışı 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü yapılıyor. Akdağ bölgesinde hazırlanan yarış, beşinci kez merhum üye Ahmet Altındağlı anısına yapılacak

Pilot Co-Pilot Takım Araç Sınıf 1 Halim Kahveciler Ramadan Uzun SRC Racing Team Nissan Patrol T3 2 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün TOMCAT T4 3 HalilErdoğuş Ada Erdoğuş Jeep Cherokee T3 4 Ahmet Esendağlı VeliEsendağlı Suzuki Vitara T2 5 HilmiÇelebioğlu Ahmet Buzlukcuoğlu Seat Leon T3 6 Musa Ersoy Ramadan Kıral TOMCAT T4 7 OzanBirşen Ali Budak Suzuki Vitara T2 8 ArgunÇağıl İrfan Topcu TOMCAT T4 9 NiyaziBedel Mehmet Boşnak Discovery 2 T4 10 Sander Kahveciler EserSulo SRC Racing Team TOMCAT T4 11 ZühtüCumalıgil CemAytaç SRC Racing Team Nissan Patrol T4 12 ŞerefKaraoğlan SerhatKaraoğlan TOMCAT T3 13 SoyerArseven Hasan Reyhan B. Mitsubishi Pajero T4 14 HakanSezerli ArifSezerli TOMCAT T4 15 Hasan Reyhan K. NiyaziYorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 16 LamprosIoannaidis Panayiotis Theodorou UTV SSV1 17 IoannisIonnidis Panayiotis Pattichi UTV SSV1 18 GökselMacila BuğraTabak Mitsubishi Pajero T4

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) uzun bir aranın ardından 2023 Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’na başlıyor. 7 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması planlanan ancak yoğun yağmur yağışı nedeniyle ertelenen sezonun ilk yarışı, ülkemizin Offroad derneklerinin güç birliği ile yapılacak. KyreniaOffroad Derneği ve Dağ-Çamur Offroad Derneği’nin de destekleriyle hazırlanan yarış 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak. Merhum Offroad yöneticilerinden Ahmet Altındağlı anısına bu sene beşincisi yapılacak olan yarış Cumartesi öğleden sonra 15.00’te başlayacak. 7,5 kilometrelik etabı yarışmacılar biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler ve en iyi etap derecesini çıkarmaya çalışacaklar.Başbakanlık, Spor Dairesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra Nesdersan.com, Baştaşlar Construction, Güven Sigorta, R.Güleç Garaj &Recovery, Taşmar Market, Karaoğlan Oto Servis, Güleryüz Garaj, Galif Meyhanesi, Çepik Kardeşler, Sonay Construction, Dünya Oto ve GL Homes&Gardens’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa 18 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında podyum mücadelesi verecek. ZetKarting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılacak yarışın servis alanı, etabın start ve finiş noktası da aynı yerde kurulacak.Start: 15.00Antrenman Etabı: 15.10ÖE1: 16.00ÖE2: 17.00Ödül Töreni: 18.00