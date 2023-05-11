Ertelenen Altındağlı Offroad yarışı Cumartesi günü yapılıyor

18 EKİP KAYIT YAPTIRDI
Başbakanlık, Spor Dairesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra Nesdersan.com, Baştaşlar Construction, Güven Sigorta, R.Güleç Garaj &Recovery, Taşmar Market, Karaoğlan Oto Servis, Güleryüz Garaj, Galif Meyhanesi, Çepik Kardeşler, Sonay Construction, Dünya Oto ve GL Homes&Gardens’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa 18 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında podyum mücadelesi verecek. ZetKarting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılacak yarışın servis alanı, etabın start ve finiş noktası da aynı yerde kurulacak.
Program:
Start: 15.00
Antrenman Etabı: 15.10
ÖE1: 16.00
ÖE2: 17.00
Ödül Töreni: 18.00
Kayıt Listesi:
|Pilot
|Co-Pilot
|Takım
|Araç
|Sınıf
|1
|Halim Kahveciler
|Ramadan Uzun
|SRC Racing Team
|Nissan Patrol
|T3
|2
|Ahmet Baştaş
|Ahmet Gürün
|TOMCAT
|T4
|3
|HalilErdoğuş
|Ada Erdoğuş
|Jeep Cherokee
|T3
|4
|Ahmet Esendağlı
|VeliEsendağlı
|Suzuki Vitara
|T2
|5
|HilmiÇelebioğlu
|Ahmet Buzlukcuoğlu
|Seat Leon
|T3
|6
|Musa Ersoy
|Ramadan Kıral
|TOMCAT
|T4
|7
|OzanBirşen
|Ali Budak
|Suzuki Vitara
|T2
|8
|ArgunÇağıl
|İrfan Topcu
|TOMCAT
|T4
|9
|NiyaziBedel
|Mehmet Boşnak
|Discovery 2
|T4
|10
|Sander Kahveciler
|EserSulo
|SRC Racing Team
|TOMCAT
|T4
|11
|ZühtüCumalıgil
|CemAytaç
|SRC Racing Team
|Nissan Patrol
|T4
|12
|ŞerefKaraoğlan
|SerhatKaraoğlan
|TOMCAT
|T3
|13
|SoyerArseven
|Hasan Reyhan B.
|Mitsubishi Pajero
|T4
|14
|HakanSezerli
|ArifSezerli
|TOMCAT
|T4
|15
|Hasan Reyhan K.
|NiyaziYorgancıoğlu
|Mitsubishi Pajero
|T3
|16
|LamprosIoannaidis
|Panayiotis Theodorou
|UTV
|SSV1
|17
|IoannisIonnidis
|Panayiotis Pattichi
|UTV
|SSV1
|18
|GökselMacila
|BuğraTabak
|Mitsubishi Pajero
|T4