Depremzedeler yararına oto şov

Bir grup otomobil ve modifiye tutkunu vatandaş Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenenlere yardım amacıyla 26 Şubat Pazar günü Oto Show düzenliyor.
Alayköy’deki Zet Leisure Center'da saat 11.00’da başlayacak etkinlikten elde edilecek gelir depremzedelere yardım yapmak için kullanılacak.
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