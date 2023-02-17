banner913
banner885
Alman kadın hakem ilk peşinde
Alman kadın hakem ilk peşinde
10 0
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
20 0
 
"Belki o sabah 3 deprem oldu"
10 0
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
17 0
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
78 0
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
11 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
32 0
banner915

Depremzedeler yararına oto şov

banner476

banner825
Depremzedeler yararına oto şov
Bir grup otomobil ve modifiye tutkunu vatandaş Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenenlere yardım amacıyla 26 Şubat Pazar günü Oto Show düzenliyor.
Alayköy’deki Zet Leisure Center'da saat 11.00’da başlayacak etkinlikten elde edilecek gelir depremzedelere yardım yapmak için kullanılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.